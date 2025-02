Siemens Energy: Neue Höhen oder erneuter Rücksetzer?

Nach einem holprigen Start ins Jahr 2025 zeigt sich die Siemens Energy-Aktie optimistisch. Stabile Jahresziele, ein randvolles Auftragsbuch und starke Signale aus den USA deuten auf ein Potenzial hin. Doch die Charttechnik und die Herausforderungen bei Siemens Gamesa werfen Fragen auf. Lohnt sich der Einstieg?

Siemens Energy lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen. Trotz der Herausforderungen bestätigt das Unternehmen seine ehrgeizigen Jahresziele. Der Umsatz soll um 8 bis 10 Prozent wachsen, die operative Marge auf 3 bis 5 Prozent steigen. Und das Beste ist, dass der Free Cashflow vor Steuern im ersten Quartal bereits bei satten 1,5 Milliarden Euro lag, was deutlich mehr ist, als Experten erwartet hatten.

Damit könnte das Jahresziel von 1 Milliarde Euro recht mühelos übertroffen werden - zumindest nach jetzigem Stand. Doch nicht alles läuft, wie es meistens ist, rund. Die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa bleibt ein Sorgenkind. Hohe Verluste, strukturelle Probleme und Stellenstreichungen in Spanien und der Türkei zeigen, dass hier noch viel Arbeit ansteht. Die große Frage ist, ob Gamesa jemals profitabel werden wird/kann. Anleger werden und sollten das mit Argusaugen beobachten. \Schaut man auf den Chart der Siemens Energy-Aktie, wird eins schnell klar. Hier steckt jede Menge Dynamik drin. Nach dem Kursrutsch im Januar, ausgelöst durch Unsicherheiten rund um das energieeffiziente KI-Modell DeepSeek, hat sich die Aktie stark zurückgearbeitet und steht nun kurz davor, ein neues Rekordhoch bei ca. 60,50 Euro zu machen. Gelingt der Durchbruch, könnte das eine neue Rally auslösen. Anleger sollten dennoch Vorsicht walten lassen, denn hält der Widerstand erstmal, droht wieder ein Rücksetzer. Das ist auch der Fall, wenn es ein sogenanntes False-Break gibt, ein Ausbruch über das Hoch, das aber anschließend wieder abverkauft wird. Eine solide Unterstützung gibt es bei rund 55-57 Euro, sodass es hier zu einer spannenden Entscheidung kommen könnte, sofern ein Rücksetzer eintritt. Heftige Kurssprünge sind also weiterhin möglich. \Siemens Energy setzt große Hoffnungen in den US-Markt und das aus gutem Grund. Mit acht Produktionsstätten und 12.000 Mitarbeitern vor Ort ist das Unternehmen bestens positioniert, um von der massiven Nachfrage nach Energieinfrastruktur zu profitieren. Trotz geopolitischer Unsicherheiten sieht CEO Christian Bruch hier viel mehr Chancen als Risiken. Die anfängliche Skepsis rund um energieeffiziente KI-Modelle wie DeepSeek hat sich etwas gelegt. Der rasant steigende Strombedarf für Rechenzentren könnte Siemens Energy sogar neue Möglichkeiten eröffnen. Dies heißt im Klartext, dass der Markt für Stromversorgungslösungen auf lange Sicht weiter wachsen dürfte.





