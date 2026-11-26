Siemens demokratisiert Automatisierung durch KI-Agenten und transformiert zur One Tech Company. Gesamtbetriebsrat Tobias Bäumler erwartet mehr Geld und Mitbestimmung für die Belegschaft.

Siemens nutzt einen neuen KI-Agenten, um die Automatisierung industrieller Prozesse zu demokratisieren und die Digitalisierung voranzutreiben. Gesamtbetriebsrat Tobias Bäumler betont, dass kleine Unternehmen nun Automatisierungstechnologien nutzen können, die ihnen bisher aufgrund fehlender Ressourcen verwehrt blieben. Diese strategische Ausrichtung ist ein zentraler Bestandteil der Transformation des Industriekonzerns zur One Tech Company.

Demokratisierung der Automatisierung durch KI

Siemens positioniert sich als Vorreiter bei der industriellen Nutzung künstlicher Intelligenz. Der neu eingeführte KI-Agent übernimmt komplexe Aufgaben in der Prozessindustrie und wandelt Ingenieursentwürfe in konfigurierte und geprüfte Automatisierungsprojekte um. Dieser Ansatz soll Engpässe bei Fachkräften überbrücken und die Effizienz in Sektoren wie der Chemie- und Pharmaindustrie sowie der Energiewirtschaft steigern.

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Der Einsatz der Technologie zeigt bereits messbare Erfolge in internationalen Projekten. Der KI-Agent ist in mehr als 30 Ländern im Einsatz und reduziert den Zeitaufwand für bestimmte Anwendungsfälle um bis zu sechzig Prozent. Im Gegensatz zu menschlichen Mitarbeitern unterliegt das Tool keinen Einschränkungen durch das Arbeitszeitgesetz und ist jederzeit verfügbar.

Finanzielle Stärkung und Marktbehauptung

Der Konzern profitiert deutlich von der gesteigerten Nachfrage nach digitalen Lösungen und Rechenzentrumsinfrastruktur. Im vergangenen Geschäftsjahr bis zum 30. September wuchs der Umsatz um acht Prozent auf 83 Milliarden Euro. Der Auftragseingang überschritt die Marke von 100 Milliarden Euro, und der Nettogewinn lag knapp unter zehn Milliarden Euro.

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Konzernchef Rohde Busch will das Wachstum durch Skalierung der industriellen KI weiter vorantreiben. Bis zum Jahr 2030 soll sich der Umsatz im digitalen Geschäft verdoppeln. Diese Ziele untermauern die strategische Neuausrichtung, die auch durch die Einführung der One Tech Company flankiert wird. Siemens agiert dabei unabhängig von allgemein bekannten wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Umsetzung der One Tech Company und Rolle der Betriebsräte

Die Strukturumstellung zur One Tech Company stellt den Konzern vor massive organisatorische Herausforderungen. Gesamtbetriebsrat Tobias Bäumler beschreibt den Prozess als riesigen Kraftakt, der tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt. Gewohnte Machtstrukturen und lokale Netzwerke werden aufgelöst und durch funktionale, grenzüberschreitende Verantwortlichkeiten ersetzt.

Bäumler warnt davor, die wirtschaftliche Lage in der deutschen Industrie pauschal zu kritisieren. Er widerspricht Behauptungen über allgemeine Unternehmensleiden und hebt hervor, dass sogar die traditionell belastete Autoindustrie jüngst hohe Gewinne ausgeschüttet hat. Für Siemens und die deutsche Wirtschaft insgesamt sei es entscheidend, intelligenter und nicht nur mehr zu arbeiten.

Kulturwandel und Forderungen der Belegschaft

Die Zusammenarbeit zwischen Management und Belegschaftsvertretung soll durch Personalvorstand Judith Wiese neu gestaltet werden. Bäumler erwartet, dass diese Veränderung auch zu einer Ergebnis- und Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter führt. Eine solche Beteiligung gab es unter CEO Joe Kaeser zuletzt im Jahr 2020.

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Die Belegschaft fordert zudem kurzfristig höhere Löhne, die an den Tarifkompromiss der Metallindustrie gekoppelt sein sollen. Das Management hat bereits Pläne zur Dividendenerhöhung bekanntgegeben, die von 5,35 Euro auf 5,50 Euro pro Aktie steigen wird. Die Definition neuer Spielregeln für die Mitbestimmung im globalen Konzern wird Zeit in Anspruch nehmen.