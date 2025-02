Siemens und SAP: Kaufen oder Verkaufen?

Nach starken Quartalszahlen bei Siemens und positiven Nachrichten rund um Friedensverhandlungen in der Ukraine, stellen sich Anleger die Frage, ob sie in die Aktien investieren sollten. Siemens überzeugt mit Umsatz- und Gewinnwachstum, SAP erreicht neue Höchststände. Die Bewertung der SAP-Aktie ist allerdings hoch, bei Siemens sind die Kennzahlen weiterhin gut, aber nicht mehr so attraktiv wie in den vergangenen Monaten.

Siemens -Aktie erlebt nach Quartalszahlen kräftige Bewegung. Positive Ergebnisse im ersten Quartal 2025 (Ende Dezember) mit Umsatzsteigerung um 3 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro und Gewinnwachstum um 52 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Einmaliger Effekt aus dem Verkauf von Innomotics (2,1 Milliarden Euro) ist enthalten. Siemens schlägt eine Dividende je Aktie von 5,20 Euro vor.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, trotz sinkender Auftragseingang um 8 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro. Die Bewertung mit KGV von 18,9 und Dividendenrendite von 2,45 Prozent ist weiterhin gut, aber nicht mehr so attraktiv wie in den vergangenen Monaten. Positive Nachrichten rund um Friedensverhandlungen in der Ukraine könnten Siemens weiter beflügeln, da das Unternehmen von einer Verbesserung der globalen Wirtschaftslage profitieren würde. Die SAP-Aktie steigt ebenfalls aufgrund der positiven Nachrichten und erreicht neue Höchststände. Trotz guter Quartalszahlen und einem hohen KGV von 44 und einer niedrigen Dividendenrendite von 0,88 Prozent, könnten Anleger Gewinne mitnehmen und auf eine Korrektur auf die 50-Tage-Linie warten.Es stellt sich für Anleger die Frage, ob sie in Siemens und SAP investieren sollten. Für Siemens spricht die gute Bewertung, die positive Entwicklung und die potenziellen Vorteile durch einen Frieden in der Ukraine. Für SAP sind die hohen Bewertungen und die geringe Dividendenrendite Anlass für Vorsicht. Anleger sollten die aktuelle Marktlage und die zukünftige Entwicklung der Unternehmen genau beobachten und ihre Entscheidungen entsprechend anpassen





