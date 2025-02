Siemens verzeichnet starkes Ergebnis, trotz Herausforderungen im Automatisierungsgeschäft

Siemens verzeichnete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 ein starkes Ergebnis, angetrieben durch den Verkauf seiner Tochter Innomotics. Die positive Entwicklung im Ergebnis stand im Kontrast zu den Herausforderungen im Automatisierungsgeschäft, die zu einem Rückgang des industriellen Geschäftsergebnisses führten. Trotz dieser Herausforderungen zeigte sich Siemens optimistisch für die Zukunft und sieht positive Entwicklungen in China und im Softwaregeschäft.

Siemens meldete für das vierte Quartal im Geschäftsjahr 2022/23 ein starkes Ergebnis , angetrieben durch den Verkauf seiner Tochter Innomotics . Das Ergebnis nach Steuern stieg auf 3,9 Milliarden Euro, gegenüber 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Verkauf von Innomotics brachte Siemens 3,1 Milliarden Euro ein.

Trotz der guten Ergebnisentwicklung stellten sich Herausforderungen im Automatisierungsgeschäft dar, was zu einem Rückgang des industriellen Geschäftsergebnisses um 8 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro führte. Siemens betont jedoch positive Entwicklungen im chinesischen Markt, wo sich die Lagerbestände im Automatisierungsgeschäft zurückbilden.Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent auf knapp 18,4 Milliarden Euro. Die Sparte Digital Industries (DI), die neben der Automatisierung auch das Softwaregeschäft umfasst, musste einen zweistelligen prozentualen Erlösrückgang hinnehmen. Siemens kämpft im Automatisierungsgeschäft mit schwacher Nachfrage und hohen Lagerbeständen in Europa und China. Allerdings gibt es Fortschritte: Siemens geht davon aus, dass sich die Lagerbestände im chinesischen Markt bis Ende des zweiten Quartals normalisieren werden.Positiv überraschte der Auftragseingang des Konzerns. Obwohl er um 7 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro sank, lag er über den Erwartungen des Marktes. Der Rückgang war der Zugsparte Mobility geschuldet, die im Vorjahreszeitraum noch von Großaufträgen profitierte. Erholt zeigte sich dagegen Digital Industries, die Sparte verzeichnete nach den Rückgängen im Vorquartal ein wieder steigendes Neugeschäft in der Automatisierung.Auch das Softwaregeschäft erreichte deutliche Zuwächse. Die Siemens-Aktie sorgte nach dem kleinen Rückschlag zur Wochenmitte für Aufsehen und kletterte vorbörslich auf bis zu 220,50 Euro. Analysten lobten vor allem die Auftragslage und den positiven Trend im Bereich Automatisierung.





