Sienna Miller bewirbt sich als erste Jane Bond

Sienna Miller möchte die erste weibliche 007 werden. Mit ihrer Rolle in 'Jack Ryan - Ghost War' liefert sie die Bewerbungsmappe. Schauspielerin erfüllt wichtige Voraussetzung: britischer Pass.

Sienna Miller , die 44-jährige britische Schauspielerin, sorgt mit ihrer aktuellen Rolle im Agententhriller „ Jack Ryan – Ghost War“ für Aufsehen. Sie selbst bezeichnet diese Darbietung als eine Art filmische Bewerbungsmappe für die begehrteste Agentenrolle der Filmgeschichte: die erste weibliche 007, Jane Bond .

In einem Gespräch mit BILD verriet Miller, dass sie die wichtigste Voraussetzung für den Job bereits erfülle: „Ich habe einen britischen Pass.

“ Damit spielt sie auf die traditionelle Forderung an, dass James Bond Brite sein sollte. Doch nicht nur die Nationalität, sondern auch ihr Talent und ihre Vielseitigkeit machen sie zu einer ernstzunehmenden Kandidatin. Bereits 2005 stand sie mit dem letzten Bond-Darsteller Daniel Craig vor der Kamera, was als gutes Omen gedeutet werden könnte. Seit dem letzten offiziellen Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ (2021) wartet die Welt auf die Nachfolge von Daniel Craig.

Die Gerüchteküche brodelt, und die Wettquoten ändern sich ständig. Aktuelle Favoriten bei den Buchmachern sind Callum Turner, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Leo Suter und Aaron Taylor-Johnson. Doch während Amazon MGM Studios und Casting-Direktorin Nina Gold intensiv nach einem langfristigen Bond-Darsteller suchen, der über Jahre hinweg Sexappeal versprühen soll, drängt sich eine alternative Frage auf: Warum nicht eine Frau? Sienna Miller hat sich selbst ins Spiel gebracht und macht keinen Hehl aus ihrem Wunsch, die Rolle zu übernehmen.

In „Jack Ryan – Ghost War“ beweist sie eindrucksvoll, dass sie die Lizenz zum Töten verdient hätte. Elegant, knallhart und glamourös verkörpert sie eine Geheimagentin, die jederzeit bereit ist, zuzuschlagen. Ihr Co-Star John Krasinski, der selbst als Jack Ryan eine Art „US-Bond“ darstellt, schwärmt von Miller: „Wenn wir Sienna nicht bekommen hätten, wäre dieser Film wahrscheinlich nie passiert. Sie ist ein würdiger Gegenpart.

Unglaublich schön, hart und krass zugleich. ” Diese Beschreibung klingt wie die perfekte Charakterisierung einer modernen 007-Version. Miller selbst erzählt, wie sie zu der Rolle kam: Während eines gemeinsamen Urlaubs mit Krasinski und seiner Frau Emily Blunt beschwerte sie sich beim Mittagessen, dass sie endlich in einem großen Actionfilm mitspielen müsse.

„Ich habe genug von all den kleinen Indie-Filmen, die niemand sieht. ” Nach ein paar Drinks waren sie sich einig, und Miller setzte sich mit Nachdruck für die Rolle ein. Krasinski scherzt: „Jetzt wird mir klar, dass Sienna uns nur benutzt hat, um zu Bond zu kommen. Das hier war ihr Vorsprechen!

“ Miller lacht: „Yes! Ich würde sofort im nächsten Bond-Film mitspielen.

“ Die Diskussion um einen weiblichen Bond ist nicht neu. Die langlebigste Filmreihe der Geschichte hat seit 1962 insgesamt 25 offizielle Bond-Abenteuer hervorgebracht und inflationsbereinigt über 15 Milliarden US-Dollar eingespielt. Doch gerade jetzt, wo Amazon MGM Studios die Zukunft der Reihe neu aufstellt, könnte der richtige Moment gekommen sein, um die Regeln neu zu schreiben. Ein weiblicher Bond würde nicht nur für frischen Wind sorgen, sondern auch ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung in der Filmbranche setzen.

Sienna Miller hat mit ihrer Darstellung in „Jack Ryan“ gezeigt, dass sie das Zeug dazu hat. Sie vereint die nötige Härte mit Charme und Intelligenz, die einen guten Agenten ausmachen. Ob die Produzenten tatsächlich den Mut haben, eine Frau als 007 zu besetzen, bleibt abzuwarten. Fest steht: Miller wäre bereit, und ihr britischer Pass ist nur der Anfang ihrer Qualifikationen.

Mit ihrer Erfahrung in Action- und Dramarollen sowie ihrer natürlichen Ausstrahlung könnte sie eine überzeugende Jane Bond abgeben. Die Filmwelt schaut gespannt auf die nächsten Entscheidungen der Macher





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