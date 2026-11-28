Sienna Miller hatte für das Finale von 'War' eine Eskalation erwartet. Doch das friedliche Ende löste etwas ganz anderes in ihr aus.

hatte sich den Ausgang ihrer neuen Serie deutlich explosiver vorgestellt. Nach dem Finale der Anwaltsserie "War" sprach die Schauspielerin mitüber das für sie überraschend versöhnliche Ende.

Ihre Figur, Filmstar Carla Duval, und deren Noch-Ehemann, Techmilliardär Morgan Henderson, gespielt von, legen ihren öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg am Ende mit einer fairen Einigung bei. Statt Schlammschlacht gibt es einen friedlichen Moment am Strand der Normandie. Zunächst habe sie sich eher zu einer hässlicheren Eskalation hingezogen gefühlt. Mit etwas Abstand berührte sie die warmherzige Botschaft des Schlusses letztendlich aber doch: "Ich glaube, dass es in der Welt selbstverständlicher werden sollte, Scheidungen zu normalisieren.

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Es muss nicht die Hölle sein. Ich fand das Ende sehr ergreifend und schön.