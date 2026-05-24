Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hat Rekordumsatz im ersten Quartal 2026 erzielt

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hat im ersten Quartal 2026 einen Rekordumsatz erzielt, während die Kosten leicht gestiegen sind. Das Unternehmen hat bereits eine produzierende Mine und plant weitere Expansionsschritte. Die jüngste Quartalsbilanz zeigt, dass Sierra Madre aus dem Neustart eines erfolgreichen Unternehmens wird und dass die Nachfrage nach Silber weiterhin stark ist. Mit dem geplanten Hochlauf weiterer Minen und der geplanten Übernahme ist Sierra Madre bestens gerüstet, um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein.

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