Siewert vor Rückkehr in die Bundesliga: MT Melsungen plant Zukunft mit Spitzen-Trainer

Jaron Siewert, deutscher Meister mit den Füchsen Berlin, soll ab 2027 die MT Melsungen übernehmen. Die Weichen für den Trainerwechsel sind gestellt, während die MT nach dem European-League-Titel in die Champions League einzieht.

Die Handball - Bundesliga steht vor einem möglichen Trainerwechsel , der weitreichende Folgen haben könnte. Nach Informationen von SPORT BILD zeichnet sich ab, dass Jaron Siewert , der frischgebackene deutsche Meister mit den Füchsen Berlin, ab Juli 2027 die MT Melsungen übernehmen soll.

Der 32-jährige Erfolgstrainer wurde Anfang September 2025 zusammen mit Sportvorstand Stefan Kretzschmar bei den Berlinern freigestellt, nur wenige Monate nach dem Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Kretzschmar, Handball-Ikone und Dyn-Experte, hat inzwischen mit Jari Brüggmann und Lennart Wilken-Johannes die Agentur DREISIEBENMEDIA gegründet, während Siewert offenbar vor der Rückkehr in die Bundesliga steht. Die MT Melsungen, die in dieser Saison sensationell den European League Titel gewann und damit die Champions-League-Teilnahme sicherstellte, steht vor einer Neuausrichtung auf der Trainerposition.

Der aktuelle Trainer Roberto Parrondo aus Spanien soll ab Sommer 2027 zu Paris St. Germain wechseln, was die MT dazu zwingt, sich nach einem Nachfolger umzusehen. Laut SPORT BILD hat ein weiteres entscheidendes Treffen zwischen Siewert und Dr. Stefan Ruppert, dem früheren FDP-Bundestagsmitglied und jetzigen Personalvorstand bei B. Braun SE, bereits stattgefunden. Die MT Spielbetriebs- u.

Marketing AG, der wirtschaftliche Träger des Klubs, ist unter dem Dach des Hauptsponsors B. Braun SE angesiedelt, einem weltweit führenden Pharma- und Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Melsungen. Dies unterstreicht die enge Verbindung zwischen Klub und Sponsor. Siewert, der als einer der vielversprechendsten jungen Trainer im deutschen Handball gilt, könnte bereits früher nach Melsungen kommen, falls sich PSG vorzeitig von seinem aktuellen Trainer Stefan Madsen trennt und Parrondo daher früher holen möchte.

Madsen wird mit dem dänischen Erstliga-Absteiger Hoj Elite in Verbindung gebracht, was die Personalplanung bei Paris St. Germain beeinflussen könnte. Die MT Melsungen hat ihre Saison mit einer großen Feier auf dem Melsunger Marktplatz abgeschlossen, bei der die Europapokalsieger im Goldenen Buch der Stadt verewigt wurden. Bürgermeister Timo Riedemann betonte den Stolz der Stadt auf die Mannschaft und den herausragenden Erfolg für die gesamte Region.

Mit Siewert an der Spitze würde die MT Melsungen nicht nur sportlich, sondern auch strategisch in eine vielversprechende Zukunft blicken





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