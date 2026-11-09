Sigmar Gabriel analysiert US-Midterms und kritisiert SPD-Politik

Sigmar Gabriel bewertet die US-Midterms, warnt vor Untergangsstimmung und kritisiert das Bürgergeld als Sargnagel für die SPD, während er die Demokraten lobt.

Sigmar Gabriel hat sich am vergangenen Sonntagabend in der ARD-Sendung TV-Kritik zu den jüngsten Entwicklungen in der US-amerikanischen Politik geäußert. Die Moderatorin Caren Miosga leitete die Diskussion mit der Frage ein, ob die Ergebnisse der Midterms eine Chance oder ein Risiko für Deutschland darstellen. Gabriel, der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, nutzte den Auftritt, um sowohl die US-Lage als auch die interne Lage seiner eigenen Partei zu analysieren. Dabei zeigte er sich überrascht von der Stabilität der amerikanischen Demokratie, trotz des Abwahls von Donald Trump.

Einschätzung der US-Wahlergebnisse und Demokraten

Die Kernbotschaft von Gabriel bezüglich der US-Wahlen war eine klare Warnung vor vorschnellen Schlussfolgerungen. Er betonte, dass die Wähler zwar die Demokraten an die Macht gebracht hätten, diese aber nicht als fest verwurzelt betrachtet werden dürften. Seine Aussage, dass die Wähler erst einmal bei den Demokraten "parken", zielte darauf ab, dass keine automatische Loyalität zur Partei besteht. Er kritisierte zugleich diejenigen, die den Niedergang der amerikanischen Demokratie prophezeit hatten, und nannte sie "Untergangsapologeten". Für ihn war das Ergebnis ein Beweis dafür, dass diese düsteren Prognosen nicht eingetroffen sind.

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Gabriel führte das Sprichwort "Viele Hunde sind des Hasen Tod" an, um zu verdeutlichen, dass die Unzufriedenheit mit dem Präsidenten nur einer von mehreren Gründen für das Wahlergebnis war. Er erwähnte Stephen Miller, den neuen Stabschef von Donald Trump, als einen Hardliner. In einer Anspielung auf die Harry-Potter-Reihe verglich er Miller mit Lord Voldemort und sah in dessen Ernennung eine Kampfansage an die Demokraten. Diese dynamische Einschätzung zeichnete das Bild einer sich schnell wandelnden politischen Landschaft in Washington.

Stakeholder-Positionen und mediale Einordnung

Die Sendung selbst wurde von der Kritik begleitet, dass sie nach einem vielversprechenden Start an Intensität verlor. Die Diskussion mit dem aus San Francisco zugeschalteten ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Ben LaBolt, fiel durch dessen schnelle Sprechweise und ausdrucksloses Gesicht auf. Trotz dieser medialen Hürden bot die Sendung einen soliden Überblick über die Midterms und ihre potenziellen Folgen. Die mangelnde Leidenschaft bei der Darstellung wurde als fehlendes Element einer typischen Talkshow bemerkt, doch die fachlichen Informationen blieben erhalten.

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Es wurde deutlich, dass die Analyse der US-Ereignisse nicht isoliert betrachtet werden darf. Die Diskussion diente als Folie, um politische Strategien und Taktiken zu hinterfragen. Gabriel nutzte die Möglichkeit, seine eigene Sichtweise auf internationale Politik zu artikulieren, während gleichzeitig die Reaktion der US-Akteure auf die neuen Realitäten nach der Wahl reflektiert wurde. Die Interaktion zwischen den Teilnehmern zeigte eine gewisse Distanz, insbesondere wenn es um die emotionale Bewertung der Geschehnisse ging.

Übertragung auf die deutsche Sozialdemokratie

Ein zentraler Fokus der Unterhaltung lag auf der Übertragung der amerikanischen Erfahrungen auf die SPD. Miosga fragte Gabriel, ob die Partei von der moderaten linken Bewegung in den USA lernen könne. Gabriel bejahte dies und betonte, dass die erfolgreichen Kandidaten in den USA keine reinen Parteikarrieristen waren, sondern Menschen aus dem Berufsleben. Er empfahl der SPD, sich an diesen moderaten und praxisnahen Bewerbern zu orientieren, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Dies wurde als direkter Hinweis auf die Notwendigkeit von Neuerungen innerhalb der Partei verstanden.

Gabriel warnte zudem davor, dass die Unstabilität eines zweiten Koalitionspartners der CDU das gesamte Land gefährden könnte. In diesem Kontext diskutierte er auch die Namen möglicher Nachfolger, wobei er auf Fragen zu Manuela Schwesig schwieg. Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Kritik am Bürgergeld, das er als "großen Sargnagel für die SPD" bezeichnete. Diese klare Positionierung unterstrich seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Politikführung und deren Auswirkungen auf die Wählerstimmen.

Zukünftige Perspektiven und eigene Kandidatur

Am Ende der Sendung wurde die Frage nach der Zukunft der Parteispitze aufgegriffen. Als Miosga anfragte, ob Gabriel selbst wieder den Vorsitz der SPD übernehmen wolle, lehnte er dies entschieden ab. Er gab an, die Position bereits ausreichend ausgeübt zu haben und sie nicht zum zweiten Mal ausfüllen zu wollen. Zusätzlich erwähnte er, dass seine Frau einer erneuten Kandidatur widersprechen würde.

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Diese klare Absage an eine Rückkehr in die Parteispitze markiert den Abschluss der politischen Debatte in dieser Runde. Es bleibt abzuwarten, wie die SPD auf die Empfehlungen Gabriels und die eigenen kritischen Punkte reagiert. Die Analyse der US-Midterms diente dabei weniger als direkte Handlungsanweisung, sondern vielmehr als Spiegel für die aktuellen Schwächen und möglichen Stärken der deutschen Sozialdemokratie in einer sich verändernden Welt.