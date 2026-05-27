Sigmar Gabriel verteidigt Arbeitsministerin Bärbel Bas

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich bei einem Interview mit Markus Lanz für die Arbeitsministerin Bärbel Bas eingesetzt. Gabriel hat sich zunächst gegen Bas ausgesprochen, aber dann hat er zugegeben, dass die Einwanderung ins Sozialsystem ein Problem ist.

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich bei einem Interview mit Markus Lanz für die Arbeitsministerin Bärbel Bas eingesetzt. Gabriel, der 66 Jahre alt ist, hat sich zunächst gegen Bas ausgesprochen, als diese über ihre Rolle als Ministerin sprach.

Lanz hat jedoch schnell das Thema gewechselt und sich auf die Einwanderung ins Sozialsystem konzentriert. Gabriel hat daraufhin zugegeben, dass die Einwanderung ins Sozialsystem ein Problem ist, aber dass dies nicht das größte Thema Deutschlands ist. Der Ex-SPD-Chef hat sich auch gegen die Kritik von Lanz gewendet, der behauptete, dass Bas eine gewisse Geisteshaltung habe, die nicht dazu passe, den Sozialstaat zu reformieren.

Gabriel hat sich jedoch auf die Tatsache besonnen, dass die Sozialdemokraten wissen, dass der Sozialstaat reformiert werden muss, und dass dies eine normale Sache ist. Der Streit zwischen Gabriel und Lanz ist jedoch noch nicht beendet, da Gabriel sich weiterhin im Abwehrmodus befindet





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