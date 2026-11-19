Sigmar Gabriel spricht sich nach dem Ukraine-Gipfel in Berlin deutlich für Kanzler Friedrich Merz aus und kritisiert die andauernde Opposition.

Der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat in einer Fernsehsendung die anhaltende Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Berlin energisch zurückgewiesen. Der 67-jährige SPD -Politiker äußerte sich in der Sendung von Maybrit Illner sichtlich genervt über die Behauptungen, der Gipfel der Koalition der Willigen sei ergebnislos verlaufen. Er betonte, dass die Europäische Union die Finanzierung der Ukraine weiterhin sicherstellen könne, obwohl Präsident Wladimir Putin damit nicht gerechnet habe.

Abwehr Der Vorwürfe Und Logistischer Erfolg

Gabriel widersprach direkt der Ansicht, es sei nichts erreicht worden. Er argumentierte, dass Putin die Hoffnung gehegt habe, dass die europäischen Länder aus Angst vor finanziellen Belastungen als erste aussteigen würden. Stattdessen habe es der Koalition jedoch immer wieder gelungen, die notwendige Finanzierung für die Ukraine aufrechtzuerhalten. Dies zeige, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung gerecht wird und die Unterstützung nicht einstellt.

Also read Was hinter dem Ukraine-Gipfel bei Merz steckt

Der Politiker wies darauf hin, dass der Fortschritt in der geopolitischen Landschaft niemals über Nacht stattfindet. Er lobte die europäischen Staaten dafür, dass sie die Unterstützung der Ukraine seit geraumer Zeit überraschend gut managen. Dies dient als klarer Beweis gegen die Kritik, die Merz und seine Regierung nach der Veranstaltung in der Hauptstadt unterstellt wird.

Kontroverse Über Energiepolitik Und Ausstieg

Der Dialog im Studio spitzte sich zu, als der Europapolitiker Sergey Lagodinsky von den Grünen das Wort ergriff. Der 50-Jährige wollte stattdessen über die Probleme diskutieren, die die Regierungen den Bürgern durch die Abhängigkeit von Gas, fossilen Brennstoffen und amerikanischen Faktoren beschert haben. Er fokussierte sich auf die negativen Auswirkungen der aktuellen Energie- und Sicherheitspolitik.

Advertisement

Genau hier unterbrach ihn Sigmar Gabriel unwirsch. Er fragte sarkastisch, ob es nicht sinnvoll sei, auch darüber zu debattieren, ob der gemeinsame Ausstieg aus Kohle und Kernenergie wirklich klug war. Gabriel kritisierte die ständige negative Berichterstattung gegenüber der Bevölkerung, die suggeriert, dass alles schiefgelaufen sei. Er forderte eine ehrliche Anerkennung dessen, was in der Politik bereits gut funktioniert hat.

Geopolitische Risiken Und US-Haftung

Ein zentrales Thema der Verteidigung war die veränderte Rolle der Vereinigten Staaten. Gabriel warnte davor, dass es nicht mehr möglich sein werde, sich auf die USA zu verlassen, um Konflikte zu lösen. Er sprach von einer neuen Ära, in der Amerika nicht mehr automatisch die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holt. Dies habe massive Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur.

Der SPD-Chef wies darauf hin, dass die Europäische Union ohne die amerikanischen Verbündeten in vielen Fällen nicht mehr auskäme, insbesondere wenn andere Nationen wie Litauen oder Polen betroffen wären. Dennoch betonte er, dass die Europäer nun gefordert sind, eigenständige Lösungen zu finden. Die Koalition der Willigen soll dabei als Plattform dienen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln.

Expertenstimmen Und Militärische Klarheit

Auch der Militärexperte Carlo Masala aus der Sendung von Maybrit Illner hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor. Der 58-Jährige lobte, dass das, was beim Gipfel erreicht wurde, als etwas Positives anerkannt werden müsse. Er betonte, dass Kanzler Friedrich Merz bei seinen Äußerungen sehr klar und deutlich gewesen sei.

Advertisement

Merz habe klargemacht, dass die alte Ära der US-dominierten Konfliktlösung vorbei ist. Dies sei eine harte, aber notwendige Botschaft an die europäischen Partner. Masala und Gabriel stimmten darin überein, dass die Ukraine-Krise eine Zäsur darstellt, die eine stärkere europäische Integration und Eigenverantwortung erfordert. Die Kritik an der Leistung der Bundesregierung wird von diesen Akteuren als unbegründet eingestuft, da die Logistik und Finanzierung trotz widriger Umstände gewährleistet blieben.