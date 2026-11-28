Bernd Heinemann verkauft Astronautennahrung von Sigmund Jähn auf Bares für Rares. Experte Detlef Kümmel schätzt die veralteten Rationen auf bis zu 1000 Euro, statt der erhofften 5000 Euro.

Im Händlerraum der ZDF -Sendung Bares für Rares präsentierte der Verkäufer Bernd Heinemann eine außergewöhnliche Rarität aus der Geschichte der deutschen Raumfahrt. Die angebotene Ware bestand aus authentischen Astronautennahrung smitteln, die ursprünglich von Sigmund Jähn stammten. Jähn war im Jahr 1978 der erste Deutsche, der in den Weltraum flog, was diesen Fund zu einem historischen Stück der DDR-Raumfahrt macht. Heinemann brachte die verpackten Lebensmittel mit, die jedoch längst abgelaufen waren und daher ein spezielles Sammlerstück darstellten.

Historischer Hintergrund und provenienz

Die Geschichte dieser Nahrungsrationen ist eng mit der Eröffnung der Gaststätte von Bernd Heinemann und seiner Ehefrau verknüpft. Im Jahr 1998 erhielten das Ehepaar die Astronautennahrung als Geschenk zu diesem besonderen Anlass. Der Überlieferung nach sollen die enthaltenen Lebensmittel wie Plätzchen, Soljanka, Schweinebraten und Roggenbrot bereits die Erde umkreist haben, als sie im All konsumiert oder als Andenken aufbewahrt wurden. Diese Behauptung wäre entscheidend für den hohen historischen Wert der Objekte gewesen, da eine Bestätigung die Authentizität der Weltraum-Herkunft unumstößlich machen würde.

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Bewertung durch Experten und Preisgestaltung

Sachverständiger Detlef Kümmel prüfte die Dokumente und die Verpackungen genau, um den Wert der Rarität zu bestimmen. Er bestätigte, dass die Widmungen von Sigmund Jähn und seinen Kameraden echt sind, was die Sammlerattraktivität steigert. Ohne die Weltraum-Herkunft würde der Wert jedoch deutlich niedriger ausfallen. Da die zeitliche Einordnung der Umrundung der Erde nicht nachgewiesen werden konnte, fiel die Schätzung deutlich unter die ursprünglichen Erwartungen der Verkäufer.

Hätte sich die Behauptung bestätigt, dass die Speisen tatsächlich im Orbit waren, wäre ein Verkaufspreis von bis zu 5.000 Euro möglich gewesen. Aufgrund des fehlenden Beweises für die Raumfahrt-Herkunft stuft Experte Kümmel den Wert der bereits abgelaufenen Tütchen jedoch auf einen Bereich von 800 bis 1.000 Euro ein. Diese Differenz zwischen dem potenziell maximalen Wert und der realistischen Einschätzung ist auf das fehlende Detail der bestätigten Umrundung zurückzuführen.

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Handelsprozess und finanzielle Abwicklung

Obwohl der erzielte Preis unter der unteren Grenze der Schätzung lag, nahm Bernd Heinemann das Angebot des Händlers gerne an. Ursprünglich hatte er nur mit einem Preis von 100 Euro für die Ware gerechnet, weshalb jede Überbietung dieses Betrags eine positive Überraschung darstellte. Heinemann war von der Höhe der Expertise positiv erschüttert, was den enttäuschenden Aspekt des nicht erreichten Höchstpreises abmilderte. Er verzichtete auf eine weitere Preisminderung, da der erzielte Betrag seine ursprünglichen Vorstellungen weit übertraf.

Im Händlerraum unterbreitete der Händler Walter Lehnerz ein Gebot von 400 Euro für die historische Astronautennahrung. Lehnerz machte deutlich, dass er beabsichtigte, die Kekse und weiteren Rationen zeitnah zu probieren, was er als reines Unterfangen bezeichnete. Diese Aussage war aus wirtschaftlicher Sicht kaum zu rechtfertigen, da es sich um veraltete Produkte handelt. Lehnerz teilte jedoch nicht mit, ob er dieses Experiment tatsächlich durchführte oder die Köstlichkeiten gewinnbringend an Dritte weiterverkaufte.

Sendezeit und Verfügbarkeit der Sendung

Die Sendung Bares für Rares ist ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms und läuft regelmäßig im ZDF. Die Hauptausstrahlungen finden von Montag bis Freitag um 15:05 Uhr statt. Für Zuschauer, die den Termin verpasst haben, strahlt der Ableger ZDF Neo Wiederholungen der Sendung aus. Die Sendezeiten für die Wiederholungen sind um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr angesetzt.

Dieser Fall verdeutlicht das Konzept der Show, bei dem private Eigentümer ihre Ware von Experten bewerten lassen und dann im Händlerraum feilschen. Das Konzept hat sich über die Jahre nicht verändert und bietet Einblicke in die Welt des Trödelns und der Raritäten. Im Fall von Bernd Heinemann klappte der Verkauf trotz des fehlenden Weltraum-Nachweises ganz gut, da der erzielte Preis weit über seinen anfänglichen Erwartungen lag.