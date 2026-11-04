Signa-Gründer Benko vor Gericht: Betrugsvorwurf gegen Haselsteiner Stiftung

Das Landesgericht Innsbruck verhandelt über den schweren Betrugsverdacht an Robert Benko. Der Gründer von Signa soll die Privatstiftung von Hans Peter Haselsteiner um fünf Millionen Euro getäuscht haben.

Das Landesgericht Innsbruck hat am Mittwoch den Prozess gegen Robert Benko, den Gründer der insolventen Signa Immobilien - und Handelsgruppe, eröffnet. Im Fokus der Verhandlung steht ein schwerer Betrugsvorwurf, demzufolge Benko die Privatstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund fünf Millionen Euro betrogen haben soll. Die Anklage wirft Benko vor, dem Investor eine wahrheitswidrige Garantie zur Begleichung dieser Summe gegeben zu haben.

Verhandlungsablauf und Hauptanklagepunkte

Der Prozess ist auf zwei Tage anberaumt, wobei das Urteil bereits am Donnerstag erwartet wird. Bei einem Schuldspruch droht Benko möglicherweise eine Zusatzstrafe neben seiner aktuellen Haftzeit. Seit Mitte Oktober darf der 49-Jährige seine Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fußfessel in einer Privatwohnung absitzen, nachdem er zuvor im Gefängnis inhaftiert war. Er erschien erstmals nicht aus dem Gefängnis zum Gerichtssaal, sondern wurde direkt von seinem Wohnort abgeholt.

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Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Benko Anfang November 2023 dringend Geld für die Sporthandels-Tochter SportScheck benötigte. Nur durch die Garantieerklärung habe die Privatstiftung Haselsteiners veranlasst werden können, eine Millionensumme zuzuschießen. Oberstaatsanwältin Barbara Fuchs betonte, die Erklärung habe rein zur Täuschung gedient und Benko habe nie ernsthaft vorgehabt, das Geld zurückzuzahlen.

Positionen der Angeklagten und Zeugen

Hans Peter Haselsteiner trat als Zeuge auf und unterstrich die entscheidende Rolle der Garantie bei seiner Investitionsentscheidung. Er erklärte, er sei um fünf Millionen Euro gebeten worden und hätte diese Mittel ohne die Zusage von Benko nicht bereitgestellt. Die beiden Unternehmer waren jahrelang geschäftlich eng verbunden, was die Komplexität der Finanzströme zwischen ihren Unternehmen erklärt.

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Robert Benko wies alle Vorwürfe kategorisch zurück und bestritt jegliche Absicht zur Täuschung. Seine Verteidigung hält daran fest, dass es sich um eine normale Geschäftsgarantie handelte, die im Rahmen langjähriger Kooperationen üblich war. Die Glaubwürdigkeit der Garantieerklärung bleibt somit der zentrale Streitpunkt der Verhandlung.

Weitere strafrechtliche Ermittlungen

Neben dem Betrugsverfahren ist Benko erneut wegen Schädigung seiner Gläubiger angeklagt. Laut Angaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat er ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen. Dieser Vorwurf fällt unter denselben Tatbestand wie sein bereits im September ergangenes Urteil von 30 Monaten Haft wegen Schädigung seiner Gläubiger.

Der Strafrahmen für diese Anklagepunkte beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Benko befindet sich seit Januar 2025 in Untersuchungshaft und es sind weitere Anklagen möglich. Die WKStA untersucht weiterhin mögliche Vermögensverschiebungen, die das Insolvenzverfahren behindert haben könnten.

Hintergrund der Signa-Insolvenz und Ausblick

Benko hatte den Immobilienkonzern Signa gegründet und ihn über rund zwanzig Jahre hinweg zu einer als Top-Adresse geltenden Firma ausgebaut. Der Einstieg in den stationären Handel bei den deutschen Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt markierte einen Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte. Steigende Zinsen, verlorenes Vertrauen der Banken und Managementfehler trieben das Unternehmen schließlich in die Insolvenz.

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Die aktuelle Verurteilung wegen Schädigung seiner Gläubiger im September war nur der erste Schritt in einer Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen. Das Urteil im Betrugsprozess vor dem Landesgericht Innsbruck könnte weitere Konsequenzen nach sich ziehen. Experten beobachten den weiteren Verlauf genau, da er Aufschluss über die persönliche Haftung des Gründers geben wird.