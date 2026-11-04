Signa-Prozess: René Benko vor Gericht wegen fünf Millionen Euro Schaden

René Benko muss sich am 4. November in Innsbruck verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die Stiftung von Hans Peter Haselsteiner um fünf Millionen Euro geschädigt zu haben.

Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko steht am Mittwoch, dem 4. November, erneut vor dem Landesgericht Innsbruck. Seit Mitte Oktober lebt der Gründer der Signa Holding unter Auflagen mit einer elektronischen Fußfessel im Hausarrest. Die Anklage belastet ihn mit schweren Vorwürfen im Zusammenhang mit finanziellen Transaktionen und Vermögensverschleierung.

Strittige Garantie schädigt Stiftung

Im Mittelpunkt des ersten Verhandlungstags steht ein Streitwert von rund fünf Millionen Euro zwischen Benko und der Familien-Privatstiftung seines langjährigen Geschäftspartners Hans Peter Haselsteiner. Die Staatsanwaltschaft wirft Benko vor, er habe diese Summe durch eine angeblich falsche persönliche Garantie vorsätzlich geschädigt. Haselsteiner selbst ist als Hauptzeuge für den Mittwoch geladen und wird seine erste Aussage in einem Strafprozess des Signa-Komplexes machen.

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Laut den Akten kaufte die Haselsteiner Privatstiftung im Jahr 2022 Aktien der Signa Development für diesen Betrag. Ursprünglich sollte der Kaufpreis nicht bar überwiesen, sondern durch Dividenden verrechnet werden. Später forderte Benko jedoch die Auszahlung der Mittel an und stellte dafür seine persönliche Garantie aus, falls die Dividenden nicht ausreichen sollten. Die Stiftung überweist daraufhin drei Millionen drei-hunderttausend Euro an Signa und verzichtet auf die Rückforderung weiterer siebzehnhunderttausend Euro.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht davon aus, dass Benko zum Zeitpunkt der Garantieleistung bereits seit Monaten zahlungsunfähig war. Damit sei die Garantie wahrheitswidrig gewesen. Das Geld sollte laut Anklage spätestens bis zum 30. Juni 2024 zurückgezahlt werden. Dies geschah nicht, nachdem die Signa Holding Ende November 2023 Insolvenz angemeldet hatte.

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Beweismittel Jagdgewehr und Gläubigerschädigung

Neben der Finanzaffäre prüft das Gericht einen zweiten schwerwiegenden Vorwurf gegen den 49-Jährigen. Es geht dabei um ein wertvolles Jagdgewehr mit aufwendiger Goldverzierung, das einen Marktwert von achtzigtausend Euro hat. Auf der Waffe befindet sich das Monogramm "RB" für René Benko. Der Prozess soll klären, ob Benko dieses Objekt vor Insolvenzverwaltern und Gläubigern verborgen hat.

Die Staatsanwaltschaft sieht darin betrügerische Krida, also eine mutmaßliche Schädigung seiner Gläubiger durch das Verschweigen von Vermögenswerten. Ziel wäre es gewesen, die Waffe nicht zur Tilgung seiner Schulden verwerten zu lassen. Benko bestreitet beide Vorwürfe vehement. Seine Verteidigung argumentiert, der Stiftung sei kein Schaden entstanden, da lediglich eine ohnehin fällige Forderung beglichen worden sei.

Verfahrensablauf und mögliche Haftstrafe

Der Prozess vor dem Landesgericht Innsbruck ist auf zwei Verhandlungstage angesetzt und beginnt am Mittwoch um acht Uhr vierzigfünf. Neben Haselsteiner sollen zwölf weitere Zeugen aussagen. Für Benko steht viel auf dem Spiel, da ihm im Falle einer Verurteilung wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren droht.