Die Signal-Stiftung aktiviert standardmäßig eine Sperre gegen KI-Agenten wie Siri AI und Gemini. Dadurch werden Screenshots von Chats unter Windows 11 und Android verhindert.

Die Signal Stiftung hat eine neue Sicherheitsfunktion implementiert, die den Zugriff von KI-Agenten auf private Nachrichten verhindert. Damit soll ausgeschlossen werden, dass unter Android integrierte Dienste wie Gemini oder auf iOS Siri AI den Bildschirm scannen und so Nachrichten auslesen können. Die Screenshot-Sperre ist nach Angaben der Signal Stiftung standardmäßig aktiviert, sobald Nutzer die App aktualisieren. Dies gilt als wesentlicher Schutz vor der automatisierten Datenextraktion durch große Sprachmodelle.

Blokkierung von KI-Agenten und Screenshots

Durch die neue Implementierung wird die sogenannte Recall-Funktion daran gehindert, Signal-Chats zu erfassen. Recall ist eine optionale Funktion unter Windows 11, die auf Copilot Plus PCs verfügbar ist. Ist diese Funktion aktiviert, werden durchgehend Screenshots des Bildschirms gemacht und lokal abgespeichert, um sie später durchsuchen zu können. Die Sperre verhindert jedoch, dass diese Bilder von Signal-Nachrichten in der Datenbank der Recall-Funktion landen. Dies schützt die Vertraulichkeit der Kommunikation vor automatisierten Scans durch Windows-Komponenten.

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Einstellungsoptionen für Nutzer und Sicherheitswarnungen

Nutzende haben die Möglichkeit, bei Bedarf Screenshots in den App-Einstellungen von Signal wieder zu erlauben. Allerdings warnt Signal ausdrücklich davor, diese Option zu deaktivieren, weil ohne Sperre ein erhöhtes Risiko für die Privatsphäre besteht. Wann genau die Sperr-Funktion in Deutschland und weiteren Regionen ausgerollt wird, teilte die Signal Stiftung zunächst nicht mit. Nach dem nächsten Update der Signal-App können Nutzer jedoch einfach in den Einstellungen unter dem Reiter "Datenschutz" nachschauen. Dort findet sich dann bei "App-Sicherheit" der neue Eintrag "Siri AI blockieren" für iOS-Geräte beziehungsweise "Bildschirmschutz" für Android-Handys.

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Schutz vor automatisierter Datenerfassung auf Windows 11

Die Erweiterung der Sicherheitsrichtlinien zielt spezifisch auf die Herausforderungen ab, die durch integrierte KI-Systeme entstehen. Während traditionelle Cyberangriffe oft auf externe Eindringlinge abzielen, stellt die automatische Datenerfassung durch Betriebssystem-Features ein neues Risiko dar. Indem Signal den Zugriff auf den Bildschirminhalt blockiert, wird sichergestellt, dass keine Inhalte der verschlüsselten Chats von externen Programmen extrahiert werden können. Dies betrifft besonders Nutzer, die moderne Hardware wie Copilot Plus PCs mit aktivierter Recall-Funktion verwenden, da diese Geräte standardmäßig kontinuierlich Screenshots zur späteren Suche speichern.

Kompatibilität und technische Umsetzung der Sperre

Die technische Umsetzung der Sperre erfolgt auf Systemebene, sodass selbst tiefgreifende Zugriffe durch Betriebssystem-Komponenten unterbunden werden. Für iOS-Nutzer wird der Zugriff von Siri AI blockiert, während Android-Nutzer den Bildschirmschutz gegen Gemini und andere integrierte Assistenten aktivieren. Die Signal Stiftung betont, dass diese Maßnahme den Datenschutz in Zeiten zunehmender KI-Integration stärkt. Die Standardaktivierung stellt sicher, dass die meisten Nutzer automatisch geschützt sind, ohne manuell Eingriffe vornehmen zu müssen. Dies unterstreicht das Engagement der Organisation für maximale Privatsphäre bei der Nutzung sicherer Messenger-Dienste.