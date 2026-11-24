Signal blockiert ab Version 8.37 Bildschirmfotos, um zu verhindern, dass private Chats von Siri AI oder Gemini erfasst werden. Details zur Technik.

Der Messenger-Dienst Signal hat am 20. November eine wichtige Sicherheitsfunktion aktiviert, die Bildschirmfotos innerhalb der Anwendung blockiert. Diese Maßnahme gilt standardmäßig für Nutzer auf dem iPhone ab iOS 27 und der App-Version 8.37. Ebenso wird der Schutz auf Android -Geräten ab Signal 8.35.1 automatisch eingeschaltet, sobald die Software erkennt, dass ein KI-Assistent Zugriffsrechte auf den Bildschirm anfordert.

Technik zum Schutz vor KI-Erkennung

Der Hintergrund für diese drastische Maßnahme ist die wachsende Integration von künstlicher Intelligenz in mobile Betriebssysteme. Zwar sind die Nachrichten im Messenger streng verschlüsselt, doch bleibt der Text sichtbar, solange der Chat auf dem Display geöffnet ist. Eine KI wie Siri oder Gemini kann den Inhalt dann trotzdem aus dem Bildschirm herauserfassen.

Also read Tag gegen Gewalt an Frauen: Hier erhalten Betroffene in Schwaben Beratung und Schutz

Um diesen möglichen Ausweg zu verschließen, setzt Signal schon bei der Bildschirmaufnahme an. Die Sperre verhindert nicht nur reine Screenshots, sondern unterbindet auch die Aufnahme von Videos vom Bildschirm. Damit soll sichergestellt werden, dass private Chats nicht in die Datenströme von Apples Siri AI oder Googles Gemini gelangen und dort verarbeitet werden.

Unterschiede bei iOS, Android und Mac

Die Umsetzung der Sperrmechanismen variiert je nach verwendeten Plattformen und Betriebssystemversionen. Auf Android-Geräten erkennt Signal den Zugriff eines KI-Assistenten und schaltet die Funktion ein. Signal gibt jedoch zu, dass diese Erkennung nicht auf allen Modellen zuverlässig funktioniert. Ein Hinweis erscheint für den Nutzer, sobald die automatische Sperre aktiviert wird.

Advertisement

Bei Apple-Geräten mit iPhone ist die Funktion "Siri AI blockieren" in der aktuellen Signal-Version standardmäßig aktiviert. Dies gilt auch auf iPhones in Deutschland, da eine echte Siri AI-Funktion hierzulande noch nicht verfügbar ist. Der Schutz dient dort vor allem der Vorbeugung und der Kompatibilität mit zukünftigen Updates.

Die Situation sieht bei Macs mit Apple-Chip und macOS 27 anders aus. Dort funktioniert Siri AI auch in Deutschland, allerdings ausschließlich auf Englisch. Da Signal auf diesem Gerät keine verlässliche Screenshot-Sperre technisch durchsetzen kann, rät der Anbieter seinen Nutzern, den Messenger explizit in den Siri-Einstellungen auszuschließen. So lässt sich verhindern, dass Siri eigenständig auf die App zugreift.

Einstellungen und Nutzerfreundlichkeit

Signal bietet seinen Nutzern jedoch auch Möglichkeiten, die automatische Sperre zu umgehen oder zeitlich zu begrenzen. Wer dennoch etwas im Chat festhalten möchte, kann den Bildschirmschutz in den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Datenschutz" manuell ausschalten. Auf dem iPhone steht darüber hinaus eine temporäre Lösung zur Verfügung.

Nutzer können den Schutz auf dem iPhone für einen Zeitraum von zehn Minuten pausieren. Solange diese Pause aktiv ist, kann eine KI unter Umständen wieder mitlesen und auf den Bildschirminhalt zugreifen. Diese Funktion dient der Flexibilisierung, birgt aber ein Sicherheitsrisiko, wenn der Nutzer die Pause vergisst.

Advertisement

Für Android-Nutzer, die nicht auf die automatische Sperre warten wollen, ist eine manuelle Aktivierung möglich. Die Funktion "Bildschirmschutz" lässt sich ebenfalls über die Einstellungen im Bereich "Datenschutz" und "App-Sicherheit" aktivieren. Dies ist besonders relevant, da die Funktion Gemini in Deutschland bereits Fragen zum Bildschirminhalt beantwortet.

Auswirkungen auf den Datenschutz

Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Paradigmenwechsel im Umgang mit Privatsphäre und künstlicher Intelligenz. Die Entscheidung von Signal zeigt, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung allein nicht mehr ausreicht, wenn die Benutzeroberfläche für andere KI-Systeme lesbar bleibt.

Für die breite Öffentlichkeit bedeutet dies, dass technische Barrieren zunehmend auch als Datenschutzinstrument dienen. Die Standardisierung dieser Sperren durch Signal zwingt andere Anbieter und Plattformen indirekt dazu, ihre eigenen Sicherheitsarchitekturen zu überdenken.

Insgesamt stellt die Sperre eine direkte Reaktion auf die invasive Natur moderner KI-Assistenten dar, die standardmäßig auf viele Benutzeroberflächen zugreifen. Die Balance zwischen technischer Bequemlichkeit durch KI-Integration und dem Anspruch auf absolute private Kommunikation verschiebt sich damit spürbar zugunsten des Datenschutzes.