Sigourney Weaver spricht über ihre Erfahrung auf Alien-Sets und ihr Debüt in The Mandalorian & Grogu

In diesem Artikel interviewt Filmkritik.de die beliebte Hollywood-Legende Sigourney Weaver, die kürzlich ihren Start in die Star Wars-Serie gefeiert hat. Sie spricht offen über ihre Erfahrungen auf den Alien-Sets und wie sie sich auf dieses neue Universum vorbereitet hat.

In diesem Artikel interviewt Filmkritik.de die beliebte Hollywood-Legende Sigourney Weaver , die vor kurzem ihren Start in den Star Wars -Franchise gefeiert hat. Sie spricht offen über ihre Erfahrungen auf den Alien -Sets und wie sie sich auf dieses neue Universum vorbereitet hat.

Wesentlicher Bestandteil des Interviews ist ihr aufregendes Debüt in The Mandalorian & Grogu. Sigourney Weaver gibt Einblick in die Unterschiede zwischen den verschiedenen Star Wars-Sets, beschreibt die Atmosphäre der Bedrohung und die Magie, die sie für die Zuschauer empfand. Sie spricht auch von den parallelen Themen zu The Mandalorian und unserer Zeit. Sigourney Weaver betont, wie vielversprechend sie den Film findet und wie das Debüt in The Mandalorian & Grogu für sie war





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Star Wars Alien Sigourney Weaver The Mandalorian & Grogu

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