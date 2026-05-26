Die größte Sci-Fi-Ikone, Sigourney Weaver, hat in ihrem ersten Star-Wars-Auftritt in dem Film 'The Mandalorian' eine Rolle als Colonel Karina 'K-2' Reva Ward gespielt.

Sigourney Weaver über ihr Debüt im Star Wars -Film ' The Mandalorian ': 'Ich habe mich sofort in die Geschichte verliebt' Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Die größte Sci-Fi-Ikone, Sigourney Weaver, hat in ihrem ersten Star-Wars-Auftritt in dem Film 'The Mandalorian' eine Rolle als Colonel Karina 'K-2' Reva Ward gespielt. Wir haben mit ihr gesprochen und sie fragten, ob sie sich am Set selbst den einen oder anderen Streich erlaubt hat: 'Nun, ich glaube, den ganzen Schabernack hat Grogu übernommen.

Das Schwierigste an der ersten Szene war, sich nicht von Grogu einlullen zu lassen. Meine Figur hat nur sehr wenig Zeit, dieses Duo einzuschätzen, das sie bereits engagiert hat. Darauf habe ich mich konzentriert, denn ich glaube, es bringt sie schon etwas aus dem Konzept, dass sich ein Teil des Duos als dieses kleine Wesen entpuppt, das vor allem an Snacks interessiert ist.

Trotzdem war es schwierig, weil die Puppenspieler*innen ihn die ganze Zeit in Bewegung gehalten haben – dadurch wirkte er unglaublich lebendig.

' Wir fragten sie außerdem, ob sie schon länger damit gerechnet hatte, Teil des Star-Wars-Universums zu werden, oder ob sich die Gelegenheit einfach im richtigen Moment ergeben hat: 'Ich war ehrlich gesagt überrascht, denn ich hatte das Glück, bereits Teil verschiedener Franchises zu sein – ich sitze also nicht herum und überlege, in welchem ich noch mitspielen könnte. Umso mehr hat es mich gefreut, dass Jon mich dabeihaben wollte. Ich habe mich sofort in die Geschichte verliebt.

Ich finde, Jon hat hier etwas wirklich Wunderschönes geschaffen, und ich war schon immer ein großer Fan von ihm. Mit ihm zu arbeiten – selbst in den wenigen Szenen, die wir gemeinsam hatten – war beeindruckend. Seine Liebe zum Film und sein nahezu enzyklopädisches Wissen aus so vielen Perspektiven sind wirklich inspirierend. Ich hoffe sehr, dass ich noch einmal mit ihm arbeiten kann.

' Ob sie zukünftig in weiteren Star-Wars-Projekten zu sehen sein wird, konnte sie zwar nicht beantworten, dafür sprach sie noch weiter über ihre Begeisterung für den Film: 'Ich wünsche mir, dass Menschen jeden Alters ins Kino gehen, denn dieser Film ist wirklich für alle gemacht. Ich kann es kaum erwarten, ihn noch einmal zu sehen. Für mich fühlte es sich ein bisschen an wie die Samstag-Nachmittagsvorstellungen aus meiner Kindheit – nur dass der Film gleichzeitig visuell so beeindruckend ist.

Der Sound, die Kameraarbeit – alles ist so hochwertig, dass wirklich alle Kinobesucher*innen auf ihre Kosten kommen.

' Weavers Figur reiht sich in die Tradition starker, entschlossener Frauen in wichtigen Positionen im Star-Wars-Universum ein – wie etwa Prinzessin Leia (Carrie Fisher), Ahsoka (Rosario Dawson) oder Mon Mothma (Genevieve O’Reilly). Dazu äußerte sie sich wie folgt: 'Ich denke, das ist genau das, was Jon Favreau auszeichnet – in diesem Projekt steckt so viel Menschlichkeit. Ich war tatsächlich sehr stolz darauf, eine Frau in den Streitkräften zu spielen, denn ich finde, wir haben heute außergewöhnliche Frauen in Führungspositionen.

Gerade Frauen haben oft ein sehr gutes Gespür für Menschen und für Entscheidungen, und ich hatte das Gefühl, dass Colonel Ward all das in sich vereint. Ich hatte bisher noch nie die Gelegenheit, eine Figur wie sie zu spielen, und sie in dieser Situation darzustellen, fühlt sich sehr real an.

' Bereits in ersten Einblicken war Weaver in einer Pilotinnenuniform in einem X-Wing zu sehen. Wie sie diese immersive Erfahrung am Set erlebt hat, beschrieb sie wie folgt: 'Jon hatte dieses ganze Set aufgebaut, in dem es einen X-Wing gab, in den ich einsteigen konnte.

Ich glaube, obwohl ich die Art von Gefährt erkannt habe, war mir nicht bewusst, wie besonders diese für die Fans sind – und wie besonders es ist, diese beeindruckende Gruppe von Pilot*innen zu sehen, die hereinkommen und gewissermaßen den Tag retten. Ich selbst war vorher noch nie in so einem Raumschiff. Ich war zwar schon in anderen Dingen, aber nichts hat sich so angefühlt. Deshalb war es auch einfach unglaublich spannend, eine Pilotin zu spielen.

' Von 'Alien' zu 'Star Wars': Sigourney Weaver über ihre Sci-Fi-Blockbuster & dem 40. Geburtstag von James Camerons Action-Kracher 'Aliens





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