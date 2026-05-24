Nach dem Erfolg von "The Mandalorian & Grogu" verkündet Sigourney Weaver nun weitere Neuigkeiten zu ihrem nächsten großes Franchise-Projekt "Tomb Raider". Sie hat neue Details für ihr nächstes Projekt verraten und wie die Zusammenarbeit mit Phoebe Waller-Bridge und Sophie Turner war.

Nach "The Mandalorian & Grogu" steht für Sigourney Weaver mit " Tomb Raider " bereits das nächste große Franchise-Projekt an, Sie hat nun neue Details verraten über ihr nächstes Projekt, welches derzeit schon in Produktion ist.

Im Interview mit Weaver anlässlich des "The Mandalorian & Grogu"-Starts fragten wir sie, ob sie uns etwas über "Tomb Raider" verraten kann und wie die Zusammenarbeit mit Phoebe Waller-Bridge und Sophie Turner ist. Sie antwortete: "Ich arbeite unglaublich gern mit Phoebe – wir haben immer eine tolle Zeit zusammen. Sie hat eine der wunderbarsten Figuren geschrieben, die ich je spielen durfte. Und mit Sophie hatte ich bisher nur die Gelegenheit, ein paar Szenen zu drehen, aber da kommt noch mehr.

"Eine Abenteuerkomödie zu machen, liegt mir einfach – ich glaube, darin bin ich besonders gut. Ich hatte eine grandiose Karriere, aber jedes Mal, wenn ich eine Komödie machen kann, macht mich das besonders glücklich. Neben der Komödie wäre es auch der "Tomb Raider"-Serie ihren typischen Witz und schwarzen Humor zu verleihen. Aber Wievers Aussage deutet darauf hin, dass die Serie insgesamt vielleicht lockere Momente bieten könnte als die bisherigen Verfilmungen mit Angelina Jolie





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