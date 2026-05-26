Sihoo Doro C300 Pro V2 - Der Stuhl der Zukunft

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist ein hochentwickelter Stuhl, der sich in Echtzeit an jede Bewegung anpasst und maximalen Komfort bietet.

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist ein hochentwickelter Stuhl , der sich in Echtzeit an jede Bewegung anpasst. Mit seiner intelligenten Echtzeit-Schwerkraftmessung registriert das System sofort, wenn sich die Position verändert, und koordiniert die vier entscheidenden Zonen - Kopf, Lendenwirbel, Rücken und Arme - fließend miteinander.

Dies bedeutet, dass der Support lückenlos und stets gleich bleibt, egal ob man hochkonzentriert nach vorne gelehnt zockt oder sich komplett entspannt zurücklegt. Der Stuhl verfügt über eine innovative Doppelfeder- und Doppelspur-Struktur, die den Körpertyp erkennt und die Rückenlehne an die natürliche Krümmung der Wirbelsäule anpasst. Die Lendenwirbelstütze verschiebt sich synchron mit dem Schwerpunkt und bleibt in der optimalen Position.

Der untere Rücken ist bei langen Sessions die absolute Problemzone, aber der Sihoo Doro C300 Pro V2 drückt nicht einfach stumpf gegen die Wirbelsäule. Vielmehr stützt er gezielt dort, wo der Druck auch wirklich gebraucht wird. Der Stuhl verfügt über zahlreiche Zertifizierungen, wie BIFMA, SGS & TÜV.

Außerdem kann man den Stuhl 30 Tage kostenlos testen und bekommt dazu noch 3 Jahre Garantie. Der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist ein Stuhl, der immer in Bewegung ist und maximalen Komfort bietet. Er ist ideal für Gamer, Arbeitnehmer und alle, die lange Zeit sitzen müssen





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