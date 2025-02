Sika ADR Erlebt deutlichen Kursanstieg

Die Sika ADR erlebte am 13. Februar 2025 einen deutlichen Anstieg an der Börse mit einem Plus von 3,02 Prozent. Der Aktienkurs schloss den Handelstag bei 26,59 USD. Ein neuer Bericht vom 16. Februar analysiert die Sika ADR und gibt Anlegern Handlungsempfehlungen.

Die Sika ADR erlebte am 13. Februar 2025 einen deutlichen Anstieg an der Börse. Der Aktienkurs schloss den Handelstag mit einem Plus von 3,02 Prozent bei 26,59 USD. Dieser positive Trend setzt sich in einem monatsweiten Zuwachs von 5,35 Prozent fort. Die Marktkapitalisierung des Spezialchemie -Unternehmens beläuft sich aktuell auf 41,1 Milliarden Euro. Aktuelle Kennzahlen zeigen einen Kurs von 25,60 Euro und ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von 25,44.

Mit 1,6 Milliarden ausstehenden Aktien zählt Sika zu den bedeutenden Akteuren im Bereich der Spezialchemie. Ein neuer Bericht vom 16. Februar beschäftigt sich mit der Sika ADR und gibt Anlegern Handlungsempfehlungen. Die Analyse stellt die neuesten Sika ADR-Zahlen vor und untersucht, ob ein Einstieg in die Aktie sinnvoll ist oder ob ein Verkauf der bessere Weg wäre.





