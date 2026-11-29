Markt Analyse von Wallstreet Fuchs über: Nasdaq 100, Spot Gold US Dollar, Spot Silber US Dollar, Pan American Silver Corp NQ. Lesen Sie Wallstreet Fuchs's Analyse auf Investing.com.

Silber kostet weniger als 1980. 64 Prozent unter dem Hoch, mehr als viermal so tief gefallen wie die Techaktien, vor denen gerade alle Angst haben.

Die Solarindustrie spart Silber ein, Amerikas Privatanleger kaufen so wenig wie seit 2010 nicht mehr, und trotzdem gehen den Händlern die Münzen aus. Der Preis sagt: Keiner will Silber. Das echte Metall sagt: Es wird knapp. Beides kann eigentlich nicht stimmen.

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Einer von beiden lügt. Wir schauen uns an, wer den Silberpreis wirklich macht, und am Ende zeige ich dir die eine Zahl, die mich bei Silber am meisten überrascht hat. Das ist keine Anlageberatung, sondern meine Einschätzung. Kurz in eigener Sache: Fair Value und Qualitätscheck der Silberaktien in diesem Artikel kommen aus InvestingPro.