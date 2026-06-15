Silber für die Füchse Berlin: Abschied, Stolz und Neubeginne nach dem Finalverlust gegen Barcelona

Nach einer knappen Niederlage im Champions‑League‑Finale gegen den FC Barcelona verabschieden sich Schlüsselspieler der Handball‑Füchse Berlin. Lasse Andersson kehrt nach Dänemark zurück, Dejan Milosavljev wechselt nach Kielce. Trotz Enttäuschung betonen sie den Respekt, die harte Arbeit und die Zukunft des Vereins.

Die Abschiedsszene der Berliner Handball ‑Füchse nach dem Finale gegen den FC Barcelona war von gemischten Gefühlen geprägt. Auf dem Spielfeld standen Dejan Milosavljev , Max Darj, Mathias Gidsel, Lasse Andersson und Aitor Ariño, die nach dem knappen 34:37 Finale mit Silbermedaille das Spielfeld verließen.

Für die meisten Fußball‑Stars wäre ein solches Ergebnis ein Grund, das Silber zu verbergen, doch für die Handball‑Füchse ist die zweite Platzierung ein Zeichen von Respekt und harter Arbeit. Andersson erklärte, dass das Silber für ihn keinen Misserfolg darstelle, sondern den Traum, den er seit seiner Kindheit hegte, realisiere. Er kritisierte die Arroganz mancher Fußball‑Profis, die den Wettbewerb nicht respektieren, und betonte, wie selten es sei, dass Handballer überhaupt das Final‑Four erreichen.

"Wir haben es zweimal hintereinander geschafft, das ist eine enorme Leistung und verdient großen Respekt", sagte er. Trotz der Enttäuschung über die Niederlage betonte er den Stolz auf das Erreichte und die Entwicklung des Vereins. In seinen sechs Jahren in Berlin habe er Verantwortung übernommen, sowohl auf dem Platz als auch abseits.

Er sei überzeugt, dass die Füchse noch viele erfolgreiche Jahre vor sich haben, weil junge Talente reif für große Aufgaben seien und das Team zu den besten der Welt zähle. Die Situation wurde zusätzlich durch die Ankündigung verschärft, dass Lasse Andersson nach dem Ende seiner Berliner Laufbahn in seine Heimat Dänemark zurückkehren werde. In einem Interview mit SPORT BILD äußerte er seinen Bedauern, dass der perfekte Abschied ausbleibe, und gleichzeitig seine Zuversicht, dass die Füchse weiterhin erfolgreich sein werden.

"Wir haben zwar zwei Finals hintereinander verloren, aber wir haben auch zweimal das Finale erreicht - das hätte ich mir vor sechs Jahren nicht vorstellen können, als ich nach Berlin kam", betonte er. Andersson lobte die Charakterstärke und das Talent der jungen Spieler und sagte, dass er stolz sei, ein Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein. Auch Torwart Dejan Milosavljev, 30, wird die Berliner verlassen und einen Wechsel zu Kielce antreten.

In seiner Abschiedsbotschaft sprach er von den emotionalen Belastungen der letzten Wochen, die seiner Familie und ihm sehr zu schaffen machten. Die Niederlage im Finale schmerze, doch die gesamte Saison sei "verdammt gut" gewesen. Er wünsche den Füchsen, dass sie in den kommenden Jahren wieder um die Champions‑League kämpfen und vielleicht sogar gegen ihn und Kielce antreten könnten, sofern alle gesund bleiben.

Milosavljev hob hervor, dass er in den letzten sieben Jahren maßgeblich dazu beigetragen habe, die Füchse auf ein Top‑Niveau zu heben, und fühle sich stolz, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Die Silbermedaille sei ein Symbol für den Respekt, den das Team gegenüber dem Turnier und seinem Gegner habe, und nicht ein Zeichen des Scheiterns. Die Fans, die über 20.000 Menschen im Kölner Stadion waren, würdigten die Leistung beider Mannschaften und feierten die sportliche Fairness, die das Finale auszeichnete





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