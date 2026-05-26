Silber vor entscheidender Richtungsentscheidung: Widerstand bei 83,04 USD als Schlüssel

Nach einer moderaten Erholung nähert sich Silber wieder dem EMA50, doch das Scheitern an der 90,00-Dollar-Marke wirkt nach. Charttechnisch deutet vieles auf eine potenzielle bärische Flagge hin, die eine weitere Abwärtsbewegung einleiten könnte. Erst ein klarer Ausbruch über 83,04 USD würde das Bild aufhellen.

Silber bewegte sich in den letzten Wochen in einer Korrekturphase und scheiterte deutlich an der Widerstand smarke von 90,00 US-Dollar. Nachdem die Notierungen aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend gefallen waren, stabilisierten sie sich zunächst auf niedrigerem Niveau.

In den darauf folgenden Tagen setzte eine moderatere Erholung ein, die den Preis wieder an den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (EMA50) heranführte. Derzeit wird diese Erholung als potenzielle bärische Flagge interpretiert, ein Fortsetzungsmuster, das tendenziell nach unten aufgelöst wird und den vorherrschenden Abwärtstrend bestätigen könnte. Als erste wichtige Unterstützung fungiert die Zone um 70,82 US-Dollar. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte eine weitere Verkaufswelle bis zur nächsten Unterstützung bei 61,42 US-Dollar auslösen.

Auf der Oberseite bleibt der kurzfristige Widerstand bei 83,04 US-Dollar entscheidend. Nur wenn Silber diesen Level klar und vor allem mit höherem Volumen überwinden kann, würde sich das technische Bild wieder deutlich verbessern. In einem solchen Szenario wäre ein erneuter Test der 90,00-Dollar-Marke durchaus möglich. Aktuell überwiegt jedoch das Risiko einer Fortsetzung der Korrektur.

Ein nachhaltiger Anstieg über 83,04 US-Dollar würde die Perspektiven für eine Wiederaufnahme der ursprünglichen Aufwärtsbewegung jedoch erheblich aufhellen und das Risiko weiterer Kurssteigerungen wieder in den Vordergrund stellen





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