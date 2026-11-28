Beim Adventsfest der 100.000 Lichter in Suhl stolpern Florian Silbereisen und Ross Antony übermütig auf der Bühne. Das Duo fällt zu Boden.

Beim Adventsfest der 100.000 Lichter am Samstagabend kam es im Congress Center Suhl zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall. Der bekannte Moderator Florian Silbereisen stürzte gemeinsam mit Entertainer Ross Antony unsanft auf den Bühnenboden. Beide Stars probierten dabei eine besonders skurrile Weihnachtsgeschenkidee für ihre Live-Show aus, was zu einem komischen, aber schmerzhaften Fauxpas führte.

Chaotische Geschenkideen im Congress Center

Die Veranstaltung im Congress Center Suhl läutete mit zahlreichen großen Namen die Vorweihnachtszeit ein. Neben Florian Silbereisen traten auch Andrea Bocelli, Andy Borg, Andrea Berg, Rolf Zuckowski, Marianne Rosenberg und Nino de Angelo auf. Ross Antony präsentierte unter dem Motto des Weihnachtsmanns ausgefallene Geschenkideen, wobei die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes ins Wanken geriet.

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Der erste Störfall ereignete sich bei der Vorführung eines speziellen Hockers. Silbereisen sollte dabei helfen, die Beine zu halten, während Antony den Sitz abnahm, um einen Kopfstand zu machen. Antony nahm dabei jedoch zu viel Schwung und traf Silbereisen leicht mit einem Stiefel am Kopf. Silbereisen reagierte gelassen und bestätigte den Treffer, obwohl Antony fragte, ob er ihn erwischt habe.

XXL-Dackel-Kostüm führt zum gemeinsamen Fall

Im Anschluss testete das Duo ein aufblasbares Dackel-Kostüm im XXL-Format, wofür sie extra die Schuhe auszogen. Silbereisen schlüpfte in die Vorderbeine, während Antony den hinteren Teil übernahm. Antony jubelte übermütig, dass dies fantastisch sei und wies seinen Gast an, Platz zu machen.

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Als Silbereisen im Kostüm das typische Verhalten eines Hundes imitierte und das Vorderbein hob, um Pfötchen zu geben, verlor er das Gleichgewicht. Er fiel rückwärts auf Antony und riss diesen mit zu Boden. Der Sturz verlief zum Glück glimpflich, und beide Pechvögel kamen sich vor Lachen kaum noch ein.

Scherze und rührendes Gedenken am Ende

Nachdem das Duo wieder auf den Beinen stand, scherzte Silbereisen über den Vorfall. Er bemerkte, dass er nicht mehr hochkomme und froh sei, dass sie sich nichts zu Weihnachten schenkten. Die Show ging anschließend wieder besinnlicher weiter, wobei der Gastgeber rührende Worte zur Erinnerung an seine langjährige Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister fand, die kürzlich im Alter von 83 Jahren verstorben war.