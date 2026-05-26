Silbermarkt bleibt trotz geopolitischer Spannungen stabil - Aussichten auf Nachfrageplus und Angebotsdefizit

Der Silberpreis hält sich trotz Unsicherheiten im Nahostkonflikt und Lieferengpässen stabil. Eine mögliche USA‑Iran‑Einigung könnte die industrielle Nachfrage weiter ankurbeln, während das erwartete Angebotsdefizit bis 2026 die Preise stützt. Handelstaktiken und gehebelte Produkte werden diskutiert.

Der Silberpreis hat sich in den letzten Wochen trotz anhaltender Unsicherheiten auf einem relativ stabilen Niveau gehalten. Die Grundstimmung wird maßgeblich von der Hoffnung auf eine mögliche Einigung im Nahostkonflikt bestimmt, die das Vertrauen der Anleger stärkt und die Nachfrage nach dem begehrten Industriemetall weiter anheizen dürfte.

Technisch betrachtet befinden sich die Silberkurse weiterhin im Aufwärtstrend, nachdem jüngste Rücksetzer über der 75‑US‑Dollar‑Marke durch gezielte Käufe aufgefangen wurden. Die jüngste Korrekturbewegung war jedoch scharf, da die makroökonomischen Rahmenbedingungen durch Lieferengpässe bei Öl und Erdgas, die Folge der Blockade der Straße von Hormus, deutlich belastet wurden. Investoren sehen daher vermehrt die Gefahr einer nachlassenden industriellen Nachfrage, insbesondere aus der Elektro- und Halbleiterbranche.

Nach wochenlangen Verhandlungen zeichnen sich nun jedoch Anzeichen für ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran ab. Sollte ein für beide Seiten akzeptables Abkommen zustande kommen, dürfte die Nachfrage nach Silber schnell wieder anziehen. Silber bleibt aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften ein zentrales Element in Schlüsselsektoren wie der Solar‑ und Automobilindustrie sowie in der Chip‑ und Halbleiterfertigung.

Der anhaltende KI‑Boom treibt die Nachfrage nach High‑End‑Chips in Daten‑ und Cloud‑Centern weiter voran, wodurch der Bedarf an Silber für die Fertigung dieser Komponenten ebenfalls steigt. Die Prognosen des Silver Institute deuten darauf hin, dass das Angebotsdefizit im Jahr 2026 bei rund 46,3 Millionen Unzen liegen wird - nach einem Defizit von etwa 40 Millionen Unzen im Vorjahr.

Da ein Großteil des weltweiten Silbervorkommens als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Kupfer, Gold und Zink entsteht, können neue Silberminen wie die 2025 in Betrieb genommene Terronera Mine in Mexiko das Defizit kaum ausgleichen. Zusätzlich hat China Anfang 2025 strenge Exportbeschränkungen für das Industriemetall eingeführt, was die Lagerbestände weiter schrumpfen lässt und den Preis zusätzlich stützt.

In der jüngsten Trading‑Woche zeigte sich Silber volatil: Nach einem kurzen Höchststand knapp über 90 USD im Mai folgte eine rasche Korrektur in den Bereich über 72 USD, bevor sich das Metall wieder stabilisierte und über der 75‑USD‑Marke konsolidierte. Für Anleger, die von dieser Dynamik profitieren wollen, bietet der Endlos‑Turbo‑Long der DZ BANK auf den Silber‑Future‑Contract eine gehebelte Möglichkeit, sowohl von steigenden als auch fallenden Kursen zu partizipieren, wobei das Produkt jedoch ein hohes Verlustrisiko bei Erreichen der Knock‑Out‑Barriere birgt





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