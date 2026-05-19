Silbermond verkündet Geburt des zweiten Sohns – Stefanie Kloß und Thomas Stolle freuen sich über Familienzuwachs

Die deutsche Popband Silbermond hat mitgeteilt, dass Sängerin Stefanie Kloß und Gitarrist Thomas Stolle ein zweites gemeinsames Kind bekommen haben. Der Aufstieg der Band, die frühe Bandgeschichte und die bewusste Privatheit der Familie gewährleisten ein neues emotionales Kapitel.

Die Erfolgspopband Silbermond hat mit einem emotionalen Post auf Instagram eine glückliche Neuigkeit verkündet. Am Dienstagmorgen gaben die Mitglieder bekannt, dass Sängerin Stefanie Kloß (41) und Gitarrist Thomas Stolle (42) zum zweiten Mal Eltern geworden sind.

Ein herzerwärmendes Foto mit einem Schuhkreis – darunter ein winziges Paar Babyschuhe – begleitet die frohe Botschaft.

„Bauch leer, Kinderzimmer voll“, schreibt die Gruppe mit sichtlicher Freude. Weiter heißt es: „Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch mitteilen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat.

“ Bereits vor wenigen Wochen hatte Stefanie Kloß auf Instagram ihre zweite Schwangerschaft verkündet – damals noch mit dem humorvollen Spitznamen „Glas leer, Bauch voll“. Die Sonographie zeigte damals deutlich die fortschreitende Schwangerschaft. Der neue Familienzuwachs ist damit der zweite gemeinsame Nachkommel des Paares und das dritte Kind für Stefanie Kloß, die bereits eine achtjährige Tochter aus einer früheren Beziehung hat. Die Familie Stolle-Kloß hält ihr Privates traditionell gelassen aus der Öffentlichkeit heraus.

Die Gesichter ihrer Kinder werden nicht gezeigt, und selbst ihre Beziehung als Paar innerhalb der Band blieb bis 2010 knapp unter der medialen Oberfläche. Stefanie erklärte damals, dass beide erst abwarten wollten, ob das Funktionieren einer intimen Beziehung und der gemeinsamen musikalischen Arbeit harmonieren. Die Strategie hat offenbar Erfolg, denn sie sind weiterhin als Paar und Band eng verbunden. Auch die Wurzeln der Band reichen tief in das Erzgebirge zurück.

Schon in ihren Jugendjahren spielten die Mitglieder Steffi, Thomas, Johannes (43) und Andreas (43) in Bautzen (Sachsen) unter anderem im Jugendklub und standesgemäß als „Exakt“ auf regionalen Bühnen. Später trennte man sich von dem capturedigen Namen JAST – gebildet aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen – für den heute weltweit bekannten Bandnamen Silbermond, der 2002 gegründet wurde. Der Durchbruch gelang ihnen 2004 mit dem Hit „Symphonie“, und fünfzehn Jahre später feiern sie ihre Rückkehr als junge Familie – glücklicher denn je





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