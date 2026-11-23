Der Silberpreis erholt sich von Tiefstständen. Experten analysieren die Gründe für den starken Rückgang und bewerten die Chancen der produzierenden Aktien im aktuellen Marktumfeld.

Der Silberpreis verzeichnete eine bemerkenswerte Gegenbewegung, nachdem er zuvor massive Verluste hinnehmen musste. Bis zum Abendstag stieg der Kurs auf 43,08 Dollar, was einem Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 41,07 Dollar entspricht. Dieser Wert markiert das tiefste Niveau seit August 2025. Vorheriger Stand am 26. Januar lag bei 115,15 Dollar, womit der Preis im genannten Zeitraum fast zwei Drittel seines Wertes eingebüßt hat.

Marktdynamik und Zinsentscheid der US-Notenbank

Silber reagiert stark auf makroökonomische Kräfte, wobei die Schwankungen oft doppelt so intensiv ausfallen wie beim Goldmarkt. Die aktuelle Erholung wird hauptsächlich auf das Verhalten von Marktteilnehmern zurückgeführt. Händler beschreiben die Szene als Zusammenspiel von Schnäppchenjägern und Leerverkäufern, die ihre Short-Positionen auflösen. Zudem unterstützten ein leicht schwächerer US-Dollar sowie sinkende Inflationserwartungen der Verbraucher diesen positiven Trend.

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Die Umfrage der Universität Michigan ergab, dass die US-Verbraucher für die kommenden zwölf Monate mit 3,7 Prozent Inflation rechnen, ein deutlicher Rückgang gegenüber den zuvor erwarteten 4,7 Prozent. Dies trägt zur aktuellen Kursdynamik bei. Allerdings bleibt die Prognose der US-Notenbank für Dezember eine zentrale Unsicherheit. Auf den Terminmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bei rund 96 Prozent. Höhere Zinsen machen zinslose Edelmetalle wie Silber generell unattraktiver für Anleger.

Fundamentale Probleme und Nachfrageprognosen von Metals Focus

Neben makroökonomischen Faktoren belastet eine spezifische strukturelle Entwicklung den Silbermarkt. Das Analysehaus Metals Focus erwartet im Auftrag des Silver Institute, dass die weltweite Nachfrage im Jahr 2026 um 5 Prozent sinken wird. Dieser Rückgang ist auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen: Solarhersteller verbrauchen zunehmend weniger Silber pro Modul, und der Schmucksektor leidet unter den zuvor extrem hohen Preisen.

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Zusätzlich wirkten sich Verluste im Technologie-Sektor negativ aus. In der vergangenen Woche kam es zu einem Ausverkauf bei KI-Aktien. Viele Anleger verkauften Gold- und Silberpositionen, um Nachschussforderungen bei ihren Tech-Investments zu decken. Dieser Liquiditätsbedarf dämpfte die Preise zusätzlich, was die aktuelle Situation komplexer macht als reine Spekulationen auf den Metallwert.

Vergleich mit historischen Abstürzen im Jahr 1980 und 2011

Historische Daten zeigen, dass solche Korrekturen keine Seltenheit sind, aber das Tempo dieses Einbruchs ist außergewöhnlich. Im Januar 1980 erreichte Silber ein Rekordhoch nach jahrelangen Käufen durch die texanischen Brüder Hunt. Innerhalb von vier Monaten fiel der Preis auf 30 Prozent des Hochs. Bis zum Herbst 1980 erholte er sich zwar um 87 Prozent vom Tief, ging jedoch danach wieder auf neue Tiefs.

Auch nach dem Hoch im April 2011 verlief der Abwärtstrend langsamer. Ein Jahr später lag Silber noch bei 65 Prozent des Hochs, zwei Jahre später bei 49 Prozent. Das endgültige Tief wurde Ende 2015 mit einem Minus von gut 70 Prozent erreicht. Im Vergleich dazu steht Silber bei der aktuellen Korrektur zehn Monate nach dem Rekord bereits bei 42,5 Prozent des Hochs, während es 2011 zu diesem Zeitpunkt noch rund 70 Prozent waren. Dies deutet auf eine schnellere und tiefere Marktbereinigung hin.

Analysen zu Silberaktien und Investorenverhalten

Das Suchinteresse auf Google Trends in Deutschland peaked im Januar 2026, genau im Monat des Rekordhochs. Seitdem ist es auf ein Sechstel gefallen, obwohl der Preis heute weniger als die Hälfte kostet. Dieses Muster ist typisch für spekulative Blasen. Da Silber selbst keinen fairen Wert berechenbar macht, rücken Aktien der Produzenten in den Fokus. Unternehmen wie Peñoles, einer der größten Produzenten weltweit, bieten fundamentale Analysemöglichkeiten.

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In einer Bewertung durch InvestingPro schneiden elf verglichene Silberproduzenten und Streaming-Gesellschaften im Qualitätscheck durchweg mit "Gut" ab. Neun von elf Werten weisen ein KGV (Forward) unter 15 auf, Peñoles sogar nur bei 6,3. Für Investoren, die an eine Erholung glauben, bieten diese Aktien eine prüfbare Alternative. Der Fair Value liegt bei vielen Titeln deutlich über dem aktuellen Kurs, was Potenzial für zukünftige Bewegungen andeutet.