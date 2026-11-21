Die traditionsreiche Silbitz Group mit Standorten in Sachsen-Anhalt hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Hohe Energiepreise und fehlende Finanzierung zwingen den Gusstechnikspezialist zum Schritt. Sanierungsexperten sehen aber Chancen.

Die traditionsreiche Silbitz Group hat beim Amtsgericht Gera einen Insolvenz antrag in Eigenverwaltung gestellt. Der Gusstechnik spezialist mit Wurzeln im Jahr 1896 ist den hohen Kosten für Energie und Rohstoffe zum Opfer gefallen. Die Entscheidung trifft den Standort im Saale-Holzland-Kreis sowie die weitere Gruppe. Geschäftsführer Dr. Karl Asamer bestätigte den Antrag und verwies auf die Schwierigkeiten im Markt.

Ursachen und Auslöser der Pleite

Hochpreisige Energie und teure Rohstoffe setzen die deutsche Industrie unter massiven Druck. Besonders energieintensive Betriebe wie Gießereien leiden unter dieser Entwicklung. Das Schmelzen von Metall erfordert enorme Mengen an Strom und Gas, was die Produktion verteuert. Hinzu kommt ein intensiver Wettbewerbsdruck aus Ländern außerhalb Europas.

Also read Winzergemeinschaft Franken droht Insolvenz

Der Sanierungsexperte Thomas Mulansky von der Kanzlei Mulansky + Kollegen betonte diese Faktoren gegenüber BILD. Die Silbitz Group scheiterte schließlich an Verhandlungen über eine notwendige Finanzierung. Daraufhin sah sich die Geschäftsführung gezwungen, den Insolvenzantrag einzureichen. Das Gericht hat den Antrag entgegengenommen, um den Prozess zu steuern.

Weiterer Betrieb und Rolle der Mitarbeiter

Trotz der Insolvenzanmeldung läuft der Betrieb zunächst normal weiter. Die aktuelle Geschäftsführung bleibt unter der Leitung von Dr. Karl Asamer an der Stelle. Auch die rund 450 Mitarbeiter des Unternehmens erhalten ihr Gehalt wie gewohnt. Dies sorgt für vorläufige Stabilität in einer ansonsten unsicheren Phase.

Advertisement

Neue Sachwalter und Strategie

Als vorläufiger Sachwalter wurde André Rombach vom Gericht bestellt. Seine Aufgabe besteht darin, die Interessen der Gläubiger zu wahren und den Sanierungsprozess zu überwachen. Ziel der Unternehmensleitung ist es laut Mitteilung, sich langfristig wieder wettbewerbsfähig aufzustellen.

Dieser Ansatz nutzt die historische Stärke des Unternehmens aus. Die Silbitz Group produziert heute komplexe Stahl- und Eisengussteile in enormer Spannweite. Die Fertigung reicht von kleinen Teilen mit zehn Kilogramm Gewicht bis zu schweren Gussteilen von bis zu 50 Tonnen.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Die Kunden der Gießereien kommen aus wichtigen Wirtschaftszweigen. Dazu gehören die Motorenindustrie, Windkraft, Energietechnik, Baumaschinen sowie Werkzeug- und Maschinenbau. Thomas Mulansky bewertet die technische und strategische Aufstellung als sehr breit. Diese Flexibilität sehe er als klare Stärke des Unternehmens.

Chancen durch digitale Infrastruktur

Zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten sehen Experten im Bereich der Motorentechnik. Besonders der Ausbau der Stromversorgung für Rechenzentren könnte neue Aufträge generieren. Dies bietet Perspektiven für die verbleibende Kundschaft. Ob die Sanierung gelingt und die Arbeitsplätze langfristig erhalten werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Advertisement

Der Experte Mulansky äußert sich optimistisch zum Verlauf. Er sei zuversichtlich, dass die Sanierung erfolgreich sein wird. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob die Strategie der Eigenverwaltung zum gewünschten Ergebnis führt. Die Branche beobachtet die Entwicklung des Spezialisten mit Interesse.