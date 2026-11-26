Unser leistungsfähiger PC-Bauvorschlag taugt für Gaming, Videoschnitt und KI. Dabei arbeitet er sparsam und leise und lässt sich flexibel ans Budget anpassen.

Silent-Allrounder: Bauvorschlag für einen flüsterleisen Gaming-PC". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Keine Abos, keine Werbung: 18 nützliche Gratis-Apps von Offline-Navigation über PDF-Editor und Vorratsverwaltung bis hin zur Spielesammlung.

Zwischen HDR-Glanz, Sprachassistent und Werbekarussell entscheidet sich, ob ein Smart-TV dem Zuschauer dient – oder seiner Plattform. Garage, Keller, Zimmerecke: Die Plätze fürs Making sind so verschieden wie unsere Projekte. Hier eine Sammlung kleiner Werkstatttipps unserer Autoren und Leser. Kai Spichale, Application Engineering Manager bei SAP, erklärt, warum mehr Produktivität durch KI nicht automatisch zu schnellerer Software Delivery führt.

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Anthropic strebt an die Börse und könnte zum Gradmesser für die gesamte Branche werden. Denn der jüngste KI-Crash zeigt, wie hoch die finanziellen Risiken sind. Technisch gibt es zwischen BMW iX3, Mercedes-Benz GLC und Volvo EX60 viele Überschneidungen. Doch bei den Kosten sind die Differenzen teilweise enorm.