Der Verein Silent Rixdorf sammelte für die Beleuchtung des Richardplatzes. Trotz gestiegener Kosten leuchten die Lichter ab Dezemberwochenende bis Januar.

Der Richardplatz in Berlin-Neukölln wird in dieser Wintersaison nach einer jahrelangen Unterbrechung wieder vollständig in Licht getaucht werden. Dies ist das direkte Ergebnis einer erfolgreichen Spendensammlung, die vom gemeinnützigen Verein Silent Rixdorf initiiert wurde. Die Beleuchtung startet planmäßig in der ersten Dezemberwoche und soll bis in den Januar hinein leuchten, um der Nachbarschaft wieder ein Fest der Lichter zu schenken.

Erfolgreiche Spendensammlung im Bezirk

Die finanziellen Mittel für das Lichtspektakel wurden ausschließlich durch eine Crowdfunding-Aktion des Vereins Silent Rixdorf aufgebracht. Dabei kamen insgesamt 9690 Euro zusammen, die speziell für die Kosten der Lichtinstallation vorgesehen sind. Der Verein lobte besonders die vielen kleinen Beiträge aus der direkten Nachbarschaft. Es habe sich gezeigt, dass auch Menschen mit knappen Budgets bereit waren, einen Beitrag zu leisten. Darüber hinaus wurde die Aktion durch bedeutende finanzielle Unterstützung ansässiger Betriebe im Bezirk ergänzt.

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Historie und emotionale Bedeutung

Die Wiederaufnahme der Beleuchtung kommt einem Wunder gleich, da der Platz im vergangenen Jahr vollständig dunkel blieb. Diese Situation schockierte viele Anwohner, darunter auch die seit 42 Jahren in Rixdorf lebende Anwohnerin Zwick. Für ihre Kinder war der December immer ein besonderer Zeitpunkt, wenn die Lichter den Platz erhellten. Sie erinnerte sich, wie die Lichter wie Sterne wirkten und ihre Kinder dies bewundernd bemerkten. Der Verein sieht es als wichtiges kulturelles Gut an, diese Tradition wieder lebendig zu halten.

Finanzielle Engpässe und Sicherheitskosten

Trotz der gesammelten Summe reicht das Geld nicht aus, um die gesamten Kosten für die Beleuchtung des gesamten Platzes zu decken. Der Bezirk Neukölln veranschlagt massiv gestiegene Ausgaben, die primär auf Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen sind. Zusätzlich sind die Preise für die externe Firma, die für das Anbringen der Lichterketten zuständig ist, deutlich erhöht worden. Der Verein zahlt die gesammelten 9690 Euro in der kommenden Woche direkt an den Bezirk, der dann die technische Organisation und die Durchführung übernimmt.

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Kontinuierliches Licht bis zum neuen Jahr

Die Lichter werden den Richardplatz bis in den Januar hinein erhellen, was die Dauer der Installation erheblich verlängert. Dies bietet den Bürgen eine längere Phase der Festlichkeit und Helligkeit im dunklen Winterhalbjahr. Der traditionelle Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt findet weiterhin auf dem Platz statt, wobei der Verein Silent Rixdorf dort auch einen Stand betreibt. Die fortgesetzte Beleuchtung stärkt die Verbindung zwischen dem Bezirk, dem Verein und den lokalen Unternehmen.

Ausblick auf künftige Kooperationen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Silent Rixdorf und dem Bezirk zeigt, dass gemeinsames Handeln möglich ist. Die hohen Kosten bleiben jedoch eine Herausforderung, die nur durch engagierte Nachbarschaft und wirtschaftliche Unterstützung gemeistert werden kann. Die Planung für kommende Jahre steht bereits im Raum, da die steigenden Preise für Energie und Installationen eine stabile Finanzierung erfordern. Der Verein bleibt aktiv, um die Lichter auch in der Zukunft sicherzustellen.