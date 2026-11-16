Silicon Valley und Trump: Der politische Fehlschlag der Tech-Elite

Analysiert wird das gescheiterte Bündnis zwischen Silicon Valley und Donald Trump. Nick Clegg und Alex Karp zeigen, warum die Technik-Elite die Demokratie falsch verstand.

Die naivste Episode der jüngsten US-amerikanischen Politikgeschichte ereignete sich im Oval Office im August 2025. Der damalige Apple-Chef Tim Cook übergab dem Präsidenten eine Glasplakette auf einem Sockel aus 24-karätigem Gold. Diese Geste symbolisierte den tiefen Respektlosigkeitsverlust des Silicon Valley gegenüber den demokratischen Strukturen der Nation. Das kalifornische Tech-Imperium buhlte dabei so erbärmlich um die Gunst des Präsidenten, dass es den Anschein eines Hofnarren bei einem wahnsinnigen Monarchen erweckte.

Das Versagen der Lobbyismus-Strategie

Wenige Tage nach der Goldübergabe saßen auch Meta-CEO Mark Zuckerberg und weitere führende Köpfe der Branche bei Donald Trump. Sie priesen Investitionen, Deregulierung und den angeblichen Weitblick des Gastgebers in matters künstlicher Intelligenz. Dieser blindwütige Lobbyismus wurde nun als fast vollständiger Misserfolg eingestuft. Nick Clegg, der frühere britische Vizepremier, der bis Anfang 2025 als oberster Politikmanager bei Meta-Konzern tätig war, zog im Magazin Atlantic das klare Fazit. Er bezeichnete das Bündnis zwischen der amerikanischen Tech-Szene und Trump als politische Katastrophe.

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Drei gescheiterte strategische Versprechen

Clegg benennt drei konkrete Pläne, die die Tech-Industrie aufgestellt hatte und die alle scheiterten. Erstens sollte Amerika durch die Allianz mit Trump China im Wettlauf um Künstliche Intelligenz abhängen. Tatsächlich hat China jedoch bei KI-Modellen und Chips rasant aufgeholt. Zweitens erwartete man, die tiefe Skepsis der Bevölkerung gegen KI zu brechen. Stattdessen wächst landesweit der Hass auf die neue Technologie, die laut Elon Musk bald Millionen von Arbeitsplätzen überflüssig machen soll.

Das dritte Versprechen war der Schutz vor innovationserstickenden Regeln, insbesondere aus Europa. Doch europäische Regierungen suchen nun spät, aber immerhin, Wege aus der sklavischen Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen. Diese drei politischen Eigentore zeigen auf, wie fundamental falsch die Strategie der Milliardäre war. Sie glaubten, sie könnten Gesetze nach Gusto formen und die Gesellschaft als bloßes Hintergrundrauschen behandeln.

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Demokratische Widerstand gegen Rechenzentren

Die reale Welt hat die Eliten des Internets hart zurückgeholt. Dort fragen Bürger nun, wer den Strom für die Rechenzentren bezahlt und wer das Wasser liefert. Sie fragen, warum Landschaften verschandelt werden und weshalb Gemeinden bei Milliardenprojekten schweigen sollen. Nach einer Auswertung wurden im Windschatten der Midterms bei 44 von 45 ausgezählten lokalen Abstimmungen Beschränkungen für Rechenzentren angenommen. Dies ist kein Rückfall in die Steinzeit, sondern Demokratie, die sich an der Grundstücksgrenze zurückmeldet.

Hinter jedem Grundstück liegt ein Wahlbezirk mit echten Menschen, die sich nicht stumm wegrationalisieren lassen. Die Wachstumsherren der Branche hatten vergessen, dass Politik keine App ist und Wähler keine vertrottelten User, die sich mit einem Update umprogrammieren ließen. Die Antidemokraten wie Marc Andreessen und David Sacks hatten gegen das woke Amerika getrommelt und sich wie Verfassungsgeber aufgeführt. Doch diese Hybris ist nun zerschlagen.

Identitätskrise der Tech-Milliardäre

Nun beginnt eine seltsame Häutung der Tech-Elite. Alex Karp, der Chef von Palantir, dessen Technologie die Abschiebe- und Bombardierungspolitik von Trump unterstützt, erklärte nach dem Wahlsieg der Demokraten, er sei sein Leben lang Demokrat gewesen. Gestern noch anti-woke, heute Apostel der Sozialgerechtigkeit? Bei Hegel hieß das Aufhebung der Gegensätze, bei Karp ist es die Neu-Etikettierung des Geschäftsmodells. Der größte Irrtum der Tech-Eliten war die Überzeugung, die politische Zukunft gehöre ihnen allein, weil sie die technische bauen.