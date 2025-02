Silke Maier-Witt: Reue und Scham nach dem Deutschen Herbst

Die ehemalige RAF-Mitglied Silke Maier-Witt blickt in ihrem neuen Buch auf ihr Leben zurück und spricht über Reue und Scham für ihre Rolle bei der Entführung und Ermordung von Hanns Martin Schleyer. Sie sieht sich selbst als einsame Wolf und betont, dass die RAF nichts erreicht hat. Maier-Witt warnt vor der Gefahr, sich einer Ideologie zu hingeben, und sieht die heutige politische Landschaft als gefährlich an.

Silke Maier-Witt , eine ehemalige Mitglied der RAF , blickt in ihrem neuen Buch auf ihr Leben zurück und spricht über Reue und Scham . Sie war an der Entführung und Ermordung von Hanns Martin Schleyer beteiligt. Maier-Witt ist 75 Jahre alt und der „ Deutsche Herbst “ von 1977 ist 47 Jahre her, aber dieses Kapitel ihres Lebens lässt sie nicht los. Was sie als junge Frau erlebte und selbst tat, prägte alles, was folgte. Sie sieht sich selbst als die „einsame Wolf“.

Maier-Witt met mit Jörg Schleyer, dem Sohn des Ermordeten, und sagt, dass er ihr versöhnt, dass er ihr sagt, wie „verrückt“ sie gewesen sein musste. Sie selbst kann aber nicht verzeihen. Sie betont, dass die RAF nichts erreicht hat und kein einziges Ziel erreicht hat. In ihrem Buch spürt man eine gewisse Lust am Abenteuer, die Faszination an der Radikalität, am Handeln. Maier-Witt sieht die heutige politische Landschaft als gefährlich an, da die gleiche abstruser Logik, die die RAF angetrieben hat, auch heute noch funktioniert. Sie warnt vor der Gefahr, sich einer Ideologie zu hingeben, und sieht Frustration und Ungeduld in der Gesellschaft als große Gefahren.





