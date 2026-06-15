Silver Bow Mining Corp. Controls 170 Million Ounces of Silver Equivalent in Legendary Butte District

Silver Bow Mining Corp. has taken control of 170 million ounces of silver equivalent in the legendary Butte district in Montana. The company is focusing on consolidating high-grade peripheral mining systems and has direct access to previously unexplored, shallow silver-zinc deposits in the region.

Anzeige / Werbung Silver Bow kontrolliert im legendären Butte-Distrikt bereits 170 Mio. Unzen Silberäquivalent - mit hochgradigen Zonen, Milliarden-Infrastruktur und zusätzlichem Gold- sowie Kritische-Mineralien-Potenzial. 170 Mio.

Unzen Silberäquivalent sollen nur der Anfang seinDie Sicherung strategischer Rohstofflieferketten innerhalb der USA rückt zunehmend in das Zentrum geopolitischer Überlegungen. In diesem Kontext erfährt der historisch als"The Richest Hill on Earth" bekannte Butte-Mining-Distrikt in Montana eine Renaissance. Das Unternehmen Silver Bow Mining Corp. (NYSE SBMT / WKN A422L7) agiert hierbei als First Mover bei der Konsolidierung hochgradiger peripherer Gangsysteme.

Während der Distrikt über ein Jahrhundert lang durch die Anaconda Company auf die Gewinnung tiefliegender Kupfer-Porphyr-Kerne fokussiert war, bietet Silver Bow Mining nun als einziges börsennotiertes Vehikel einen direkten Zugang zu den bislang unerschlossenen, oberflächennahen Silber-Zink-Loden dieses Weltklasse-Reviers. Hochgradige Ressourcen in legendärem MinendistriktIm Zentrum der geologischen Betrachtung steht die sogenannte periphere Zone des Butte-Distrikts, die durch polymetallische Erzgänge geprägt ist.

Für deren zentralen"Rainbow Block" weist Silver Bow Mining eine abgeleitete Ressource (Inferred Resource nach S-K 1300) von 11,48 Millionen Tonnen Gestein aus. Darin enthalten sind 170 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq) mit einem Gehalt von 460,33 g/t (bzw. 133,12 g/t Ag, 1,56 g/t Au, 1,25% Pb und 4,59% Zn). Zum Vergleich: Andere hochgradige Projekte in Nordamerika wie Tonopah West von Blackrock Silver liegen bei etwa 352 g/t AgEq. Ein spezifischer Aspekt dieser Datenbasis ist der historisch bedingte"Gold Assay Gap".

Die Aufzeichnungen der Anaconda-Ära umfassen über 65.000 Silber-Gesteinsproben, aber lediglich rund 8.300 Gold-Analysen. Da Gold damals vorwiegend bei sichtbarem Vorkommen erfasst wurde, leitet sich daraus eine wahrscheinliche systematische Untererfassung des Goldgehalts im aktuellen Modell ab. Insgesamt wurden 42 entwickelbare Erzgänge identifiziert, die sich innerhalb der obersten 300 Meter befinden. Da diese Vorkommen oberhalb des modernen Grundwasserspiegels liegen, entfallen in der ersten Erschließungsphase kostenintensive Maßnahmen zur Wasserhaltung.

Dies ermöglicht einen zügigen Übergang von der Exploration in Richtung möglicher Produktion. Kritische Mineralien für die US-WirtschaftNeben den Edelmetallen rückt Silver Bow Mining zunehmend kritische Mineralien in den strategischen Fokus. Ein für 2026 geplantes Multi-Element-Bohrprogramm soll die Gehalte an Nebenprodukten wie Mangan sowie den für die Halbleiterindustrie essenziellen Rohstoffen Germanium und Indium genauer quantifizieren. Zink, das bereits einen signifikanten Anteil der Ressource ausmacht, ist schon offiziell als kritisches Mineral in den USA gelistet.

Diese Ausrichtung auf Rohstoffe der"Green Economy" positioniert das Unternehmen als inländischen Versorger, was den Zugang zu staatlichen Förderprogrammen und beschleunigten Genehmigungsverfahren erleichtern kann. Zu den vorrangigen Explorationszielen für das Jahr 2026 zählen die Gangsysteme Auraria, Chief Joseph, Lexington, Edith May und Badger-State. Milliarden-Infrastruktur beschleunigt ErschließungEin wesentlicher operativer Faktor für Silver Bow Mining ist der massive Brownfield-Vorteil. Das Unternehmen greift auf historische Daten und bestehende Infrastruktur zurück, deren Neubau heute Investitionen in Milliardenhöhe erfordern würde.

Über 10.000 Meilen an bestehenden Tunneln durchziehen den Distrikt. Ein Kernstück der Strategie ist das"Northwest Project", welches auf Plänen aus den 1940er Jahren aufbaut. Der strategisch gelegene Ryan Shaft war dabei ursprünglich für eine Kapazität von 14.000 Tonnen pro Tag konzipiert. Anstatt neue Schächte mit langwierigen Genehmigungsverfahren abzuteufen, konzentriert sich Silver Bow Mining so auf die Rehabilitation bestehender Zugänge.

Für die Modernisierung des Chief Joseph Decline wurde bereits ein Vertrag mit MES Mining unterzeichnet. Zudem sollen in den Jahren 2026 und 2027 neue untertägige Erschließungswege (Rainbow- und Goldsmith-Decline) zur Verbindung mit der 400-Fuß-Ebene des Lexington-Schachts gebaut werden. Dies erlaubt es, das anstehende Ressourcen-Bohrprogramm zur Überführung der Bestände in die Kategorien"Measured & Indicated" direkt von unter Tage durchzuführen. Solide Finanzierung und minimierte RisikenFinanzanalysten bewerten Silver Bow Mining derzeit bereits auf Basis des Net Asset Value (NAV).

Cantor Fitzgerald etwa ruft ein Kursziel von 19,80 USD auf, basierend auf 2,50 USD pro Unze Silberäquivalent in-situ. Research Capital taxiert das Ziel sogar auf 25,60 USD, was 6,00 USD/oz AgEq entsprich





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