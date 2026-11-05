Silver Bow Mining: Hohe Silber- und Indiumwerte in Montana entdeckt

Silver Bow Mining meldet bahnbrechende Bohrergebnisse im Butte-Distrikt. Hohe AgEq-Gehalte und strategisches Indium in der Emily-Zone deuten auf erhebliche Ressourcenpotenziale hin.

Das Unternehmen Silver Bow Mining mit dem Börsenkürzel NYSE American: SBMT und der WKN A422L7 hat signifikante Fortschritte bei den Explorationsaktivitäten auf seinem Rainbow-Block-Projekt im historischen Butte-Distrikt in Montana verzeichnet. Die jüngsten Entdeckungen konzentrieren sich auf eine neu identifizierte Mineralisierungseinheit, die als Emily-Zone bezeichnet wird und das Potenzial besitzt, die bestehenden bekannten Ressourcen der Lagerstätte erheblich zu erweitern. Diese Meldung stellt einen Meilenstein in der modernen Bewertung der historischen Bergbauregionen dar.

Neue Emily-Zone mit Bonanza-Gehalten in Montana

Die aktuellen Ergebnisse zweier Diamantkernbohrungen belegen das Vorhandensein markanter polymetallischer Vererzung im Emily-Erzgang. Dieser Gang verläuft in einem Abstand von rund 245 Metern nördlich des bereits bekannten Badger-Gangs. Die Bohrungen lieferten herausragende Werte für Silber, Gold, Zink und Blei. Ein besonders bemerkenswerter Abschnitt umfasst 11,2 Meter Länge mit einem durchschnittlichen Gehalt von 312,7 g/t Silberäquivalent (AgEq). In benachbarten Bereichen des Rainbow-Gangs wurden sogar Spitzenwerte von bis zu 680,8 g/t AgEq erreicht.

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Strategisches Indium als ungenutztes Potenzial

Ein entscheidender Faktor bei dieser Entdeckung ist der Nachweis von Indium, einem strategischen Technologiemetall, das auf der US-Liste der kritischen Mineralien geführt wird. Diese wertvolle Information ist umso bedeutsamer, da das Indium in der aktuellen AgEq-Berechnung noch gar nicht berücksichtigt wurde. Die Berechnung basiert auf der Annahme einer metallurgischen Ausbeute von 90 Prozent für Silber, Gold, Zink und Blei. Das Fehlen von Indium in der bisherigen Bewertung deutet darauf hin, dass das tatsächliche wirtschaftliche Potenzial der Lagerstätte deutlich höher sein könnte als die aktuellen Kennzahlen zeigen.

Historische Daten führen zu modernem Erfolg

Der strategische Wert der Entdeckung ergibt sich aus der historischen Bergbaugeschichte der Region. Dokumente der Anaconda Mining Company belegen, dass frühere Generationen von Bergleuten die Emily-Ader primär auf Kupfer abbauten. Erst in größeren Tiefen zwischen 1.000 und 3.000 Fuß wurden andere Metalle gezielt gefördert. Die oberen rund 1.000 Fuß blieben dabei weitgehend unangetastet. Die neuen Bohrungen trafen genau in diesem kaum untersuchten Bereich oberhalb des Grundwasserspiegels ein, der rund 245 Meter vom östlichen Rand der bestehenden geschlussfolgerten Ressource des Rainbow-Gangs entfernt liegt.

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Abgeschlossenheit der Oberflächenprogrammierung

Dr. Phillip Nickerson, der Chefgeologe von Silver Bow Mining, bestätigt den Erfolg des Ansatzes, historische Anaconda-Daten zur Definition neuer Ziele heranzuziehen. Diese Methode hat sich bereits bei den Kupfergängen Badger und Black Rock bewährt. Das Unternehmen hat mit 6.927 gebohrten Metern rund 91 Prozent seines gesamten 7.620 Meter umfassenden Oberflächenprogramms abgeschlossen. Parallel dazu bereitet Silver Bow Mining untertägige Bohrungen vor, um die räumliche Geometrie der Gangsysteme aus mehreren Richtungen detailliert zu durchleuchten.

Ausblick auf Ressourcen-Updates im Butte District

Auf einem konsolidierten Landpaket von rund 1.704 Hektaren patentierten Bergbauclaims und 577 Hektaren Oberflächenrechten im Butte-Distrikt treibt Silver Bow Mining die systematische Erschließung von Edelmetallen, Buntmetallen und kritischen Rohstoffen voran. Die Emily-Zone dient dabei als neuer Hebel für künftige Ressourcen-Updates. Die Entdeckung liegt oberhalb der historischen Abbausohlen in einem bislang unberührten Korridor und ist noch nicht Teil der bestehenden Mineralressource, was unmittelbar Raum für eine signifikante Ausweitung der Lagerstätte schafft.