Silvester-Schlagerbooom kehrt zurück: ARD bestätigt dritte Ausgabe

Die ARD bestätigt die Fortsetzung des Silvester-Schlagerboooms. Florian Silbereisen feiert zum dritten Mal live in München mit hohen Quoten und Preisen.

Die ARD hat die Fortsetzung des Erfolgsformats " Silvester-Schlagerbooom" offiziell bestätigt. Damit wird die große Live-Show zum dritten Mal live aus der Basketballarena des FC Bayern in München übertragen. Neben dem Ersten senden auch ORF 2 und SRF 1 die Show zeitgleich. Diese Entscheidung beendet lange Spekulationen über die Zukunft des Programmpunkts.

Erfolgsformat und historische Quoten

Der "Silvester-Schlagerbooom" startete ursprünglich als einmaliges Jubiläumsevent. Zum Jahreswechsel 2024/25 feierte die ARD damit das dreißigjährige Bestehen der "Feste"-Shows von Florian Silbereisen. Die Quoten fielen jedoch so stark aus, dass schnell klar wurde, dass hieraus mehr werden könnte. Die erste Ausgabe erreichte rund 4,65 Millionen Interessierte und einen Marktanteil von 24,5 Prozent.

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Die Fortsetzung ein Jahr später bestätigte diesen Erfolg nahezu identisch. Wiederum kamen über 4,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Besonders bemerkenswert für ein Schlager-Format war, dass die Werte auch beim jüngeren Publikum deutlich über dem ARD-Schnitt lagen. Diese hohen Einschaltquoten waren der entscheidende Faktor für die erneute Verlängerung.

Strategische Wende bei ZDF und ARD

Inzwischen hat sich der "Silvester-Schlagerbooom" zum direkten Gegenpol zur früheren ZDF-Silvestershow entwickelt. Während die ARD mit Silbereisen weiter auf große Live-Unterhaltung setzt, verabschiedet sich das ZDF in diesem Jahr von seiner traditionellen Silvesterparty mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Statt einer großen Musikshow setzt das ZDF diesmal auf ein Silvester-Special von "Der Quiz-Champion".

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Zuvor hatte die Sendung "Willkommen 2026" beim ZDF die 3-Millionen-Marke verfehlt. Für die ARD scheint sich die strategische Entscheidung dagegen weiterhin auszuzahlen. Erst kürzlich wurde der "Silvester-Schlagerbooom" sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Regie ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität der Produktion.

Reaktionen und Zukunftsaussichten

Florian Silbereisen selbst zeigte sich über die erneute Verlängerung erfreut. Eigentlich habe er nur mit einer einzigen Ausgabe gerechnet, erklärte der Moderator öffentlich. Dass nun bereits zum dritten Mal gemeinsam in München gefeiert werde, sei vor allem dem großen Zuspruch des Publikums zu verdanken. Die Live-Show bietet den Zuschauern eine direkte Verbindung zur Feierstimmung in der bayerischen Landeshauptstadt.

Für die Fans gibt es nun konkrete Termine für die Teilnahme. Der Ticketverkauf für die Veranstaltung startet schon am 17. Oktober. Interessenten sollten sich daher frühzeitig um Karten bemühen, da die Nachfrage aufgrund der vorherigen hohen Quoten voraussichtlich sehr hoch sein wird. Die Übertragung wird wie geplant live aus der Basketballarena des FC Bayern in München gesendet.