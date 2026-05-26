Silvia Wollny spricht über Schock und Angst nach Messerangriff auf Tochter und Verlobter

Silvia Wollny, die Mutter von Reality-TV-Darstellern Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, spricht in einem emotionalen Video-Statement über die dramatischen Ereignisse und ihre aktuelle Gefühlslage. Sie spricht über den Schock, die Angst und die Unsicherheit in ihrer eigenen Haut.

Nach dem Messerangriff auf Lavinia Wollny und ihren Partner Tim hat sich nun auch ihre Mutter Silvia Wollny ausführlich auf Instagram zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Video-Statement spricht sie über Schock , Angst und die aktuelle Gefühlslage der Familie .

Silvia Wollny, die kürzlich ihre Nervenkrankheit öffentlich gemacht hat, persönlich auf Instagram zu Wort. Sichtlich erschüttert sitzt sie vor der Kamera, um über die dramatischen Ereignisse zu sprechen. Sie erklärt, dass sie erst am Morgen nach dem Aufstehen per Nachricht von ihrer Tochter über das Drama informiert wurde. Die Familie reagierte sofort, suchte den Kontakt zu Lavinia und holte die Kinder zu sich.

Von den Spekulationen im Netz zeigt sich das Oberhaupt der Großfamilie tief getroffen: "Es ist schlimm genug, was da passiert ist, aber dann noch irgendwelche Unterstellungen zu machen oder sonst was ich war geschockt.

"Die Angst nach der nächtlichen Attacke sitzt tief bei den bekannten Reality-TV-Darstellern. Eigentlich stand ein Familienausflug auf dem Plan, doch an Normalität ist derzeit nicht zu denken.

"Wir hatten vorgehabt, heute mit den Kindern ins Schwimmbad zu gehen. Noch nicht mal das traut man sich mehr, weil im Vorfeld, Tage vorher, ja auch schon viele, viele Dinge, Ungereimtheiten hier passiert sind," so Silvia Wollny sichtlich bewegt. Alle Beweise und Vorfälle wolle die Familie nun an die Polizei übergeben. Silvia Wollny bittet die Netzwelt um Zurückhaltung: "Aber Leute, lasst es bitte.

Wir haben damit zu kämpfen. Es ist ein Trauma. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es Lavinia und Tim geht. Mir schießen die Tränen in die Augen, wenn ich nur daran denke, ja, dass ich da vielleicht meinen Schwiegersohn oder meine Tochter verloren hätte.

Bei den letzten Sätzen ist dem RTLZWEI-Star die Ergriffenheit deutlich anzusehen – ihre Augen sind mit Tränen gefüllt. Screenshot/Instagram; lavinia.wollny/ Fotomontage Der Vorfall ereignete sich offenbar in unmittelbarer Nähe ihres Hauses. Silvia Wollny führt weiter aus: "Die beiden gehen mit dem Hund raus und werden dann angegriffen und werden schwer verletzt.

" Die Kinder seien zu diesem Zeitpunkt zum Glück im Haus gewesen. Angesichts der dramatischen Situation wird sie deutlich: "Der Vater von den Kindern hätte auf der Strecke bleiben können, die Mama hätte auf der Strecke bleiben können Ihr wisst gar nicht, wie wir uns fühlen. Wir fühlen uns sowas von unsicher in unserer eigenen Haut.

"Der Messerangriff auf Lavinia Wollny und deren Partner Tim hatte sich am vergangenen Wochenende ereignet. Wie Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim Katzenbauer bereits zuvor auf Instagram öffentlich machten, wurden die beiden bei der Attacke verletzt. Während Lavinia laut eigenen Angaben glücklicherweise weniger schwer getroffen wurde, erlitt der zweifache Vater Tim schwere Verletzungen und musste auf der Intensivstation medizinisch betreut werden.

Der Vorfall trifft das Paar auch finanziell hart: Tim hatte sich erst vor wenigen Wochen nach zwölf Jahren in der Gebäudereinigung selbstständig gemacht und fällt nun für ungewisse Zeit aus





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