Die Kanzlei von Silvia Wollny erklärt, dass die Vorwürfe der Familie entbehren jeder Grundlage und bewusst zum Ziel der öffentlichen Schädigung eingesetzt werden, woraufhin RTLzwei die Ausstrahlung der Dokusoap vorerst aussetzt.

Silvia Wollny wehrt sich gegen die Rassismusvorwürfe, die ihre Tochter Loredana und deren Ehemann Servet Özbek am Wochenende öffentlich erhoben haben - und auf die RTLzwei bis zu einer Klärung mit einer vorläufigen Absetzung weiterer Ausstrahlungen der Dokusoap „ Die Wollnys “ reagiert hat.

In einer am Dienstagabend veröffentlichten presserechtlichen Erklärung betont die Kanzlei Brost Claßen, die Silvia Wollny vertreten, ihre Mandantin weise die Vorwürfe „mit aller Entschiedenheit zurück“. Sie lehne jede Form von Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung ab. Weiter heißt es in der Erklärung, die Unterstellungen „entbehren jeder Grundlage und widersprechen der gesamten Lebenshaltung unserer Mandantin. Die derzeit von Servet und Loredana Wollny vorgespielten bzw. veröffentlichten Nachrichten werden aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert.

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Dies geschieht ganz offensichtlich bewusst und zielgerichtet, um unsere Mandantin öffentlich zu schädigen und sie unter Druck zu setzen. Besonders bedauerlich ist dies vor dem Hintergrund, dass unsere Mandantin alle Familienmitglieder stets nach Kräften unterstützt hat.

“ Loredana Wollny und Servet Özbek hatten in einem auf YouTube veröffentlichten Video Sprachnachrichten abgespielt, die ihrer Darstellung zufolge von Silvia Wollny stammen. Die Anwälte erklären, die Nachrichten würden aus dem Zusammenhang gerissen - bestätigen allerdings die bisher nicht geklärte Frage, ob es sich dabei tatsächlich um die Stimme von Silvia Wollny handelt. Welcher Kontext aus ihrer Sicht fehlt, führt die Kanzlei in der Erklärung nicht aus. Nach Angaben der Kanzlei hat YouTube bereits ein Video wegen Rechtsverstößen gelöscht.

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Außerdem liefen weitere presserechtliche Verfahren. Gegen eine aus ihrer Sicht unzulässige Weiterverbreitung der Inhalte kündigt die Kanzlei rechtliche Schritte an. RTLzwei hatte zuvor am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigt, die Ausstrahlung neuer Folgen vorerst auszusetzen. Ein Sendersprecher erklärte, man nehme die Geschehnisse im Umfeld der Familie sehr ernst und beobachte die weitere Entwicklung.

Die für Donnerstag geplante Folge entfällt. Stattdessen zeigt RTLzwei eine Wiederholung von „Genial daneben“. URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/nachrichten/108695/silvia_wollny_weist_rassismusvorwuerfe_der_tochter_zurueck/