Proshop senkt Simagic-Hardware zur Black Week um bis zu 60 Prozent im Preis. Im Angebot sind Bundles, Lenkräder, Pedale, Wheelbases und Zubehör. #werbung

Für gelegentlich ein paar Runden Arcade-Racing genügt natürlich ein Gamepad. Wer jedoch ernsthaft virtuell Rennen fahren möchte, kommt an einem guten Lenkrad und Pedalen kaum vorbei.

Schließlich ermöglicht gute Simracing-Ausstattung nicht nur eine deutlich authentischere Fahrzeugkontrolle, sondern vermittelt über Force Feedback auch Informationen über das Grip-Niveau, Bodenunebenheiten und das Fahrverhalten des Rennwagens. Das steigert nicht nur die Chance auf den Rennsieg, sondern auch die Immersion und den Fahrspaß erheblich. Leider ist gute Simracing-Hardware nicht zum Nulltarif zu haben. Doch bei Proshop, wo noch bis zum 30.

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November dieSimagic Green Flag Bundle ansehen. Für derzeit 649 statt 749,90 Euro spart man über 100 Euro und erhält dafür die Alpha-EVO-Sport-Wheelbase mit Direct-Drive-Motor und 9 Nm Drehmoment, das GT-Neo-Lenkrad und die P700-Pedale. Letztere verfügen über Hall-Effekt-Sensoren und eine Load-Cell-Bremse bis 150 Kilogramm, die nicht nur den Pedalweg, sondern die aufgebrachte Kraft erfasst. Das ermöglicht besonders beim Anbremsen von Kurven eine bessere Dosierbarkeit und reproduzierbarere Bremspunkte.sparen, das Proshop für nur noch 229 statt 576,56 Euro anbietet.

Der Preisnachlass beträgt damit satte 60 Prozent! Das 30 Zentimeter breite GT-Lenkrad besitzt einen CNC-gefrästen Aluminiumrahmen, griffige Silikon-Handauflagen und Schaltwippen aus Carbon. Acht programmierbare RGB-Tasten, zwei Drehregler und zwei Vier-Wege-Schalter ermöglichen zahlreiche Einstellungen direkt am Lenkrad. Insbesondere für GT- und Formel-Rennsimulationen ist das Eingabegerät hervorragend geeignet.mit 9 Nm kostet aktuell 339,90 statt 365,88 Euro.

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Direct Drive bedeutet: Der verbaute Servomotor überträgt die Lenkkräfte ohne eine Riemen- oder Zahnradübersetzung direkt auf die Lenkwelle. Ein hochauflösender 21-Bit-Encoder und die Zero-Cogging-Technologie sollen dabei für ein besonders präzises, gleichmäßiges Force Feedback sorgen.mit 18 Nm für 619,90 statt 699 Euro an. Die doppelte Drehmomentreserve ermöglicht nicht nur höhere Lenkkräfte, sondern auch, kräftige Force-Feedback-Spitzen ohne frühzeitiges Clipping wiederzugeben. , welche ein Drehmoment von bis zu 28 Nm erreicht und sich damit an anspruchsvolle Racing-Enthusiasten richtet.

Tipp: Einsteiger sollten von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Force-Feedback-Stärke langsam hochzuschrauben, damit sie zu Beginn nicht überfordert werden.kostet nur noch 59,90 statt 69,83 Euro. Das Modul erzeugt mithilfe eines Linearmotors haptische Rückmeldungen am Pedal. So lassen sich je nach Spiel und Software beispielsweise ABS-Eingriffe oder blockierende Räder fühlbar machen. Wichtig: Der Reactor ist für kompatible Simagic-Pedale aus der P1000-Serie vorgesehen und benötigt ein separates Netzteil.

Ein Einsatz mit anderen Pedalsets ist nicht von der Garantie abgedeckt. , das aktuell für 199 statt 237,50 Euro erhältlich ist. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Dashboard, dessen 4 Zoll großer Touchscreen mit 800 × 480 Pixeln auflöst. Es sind 15 Schaltpunkt-LEDs und sechs weitere konfigurierbare Status-LEDs verbaut.

Über SimHub lassen sich darüber Telemetriedaten wie die Drehzahl, den Gang und die Rundenzeiten darstellen. Ein Simagic AirLink Wireless Hotspot zur Funkverbindung mit dem PC gehört zum Lieferumfang. Simracing-Fans schätzen die Hardware von Simagic für ihr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, das jetzt noch besser ausfällt: Proshop gewährt im Rahmen der Black Week Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent - top Kaufchance für Rennsim-Fans!