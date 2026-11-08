Simeone lobt Barças Raphinha vor Clash mit Atlético Madrid

Atlético-Trainer Diego Simeone zeigt sich respektvoll vor dem Duell mit dem FC Barcelona. Er analysiert die Offensive um Raphinha und Lamine Yamal für die La Liga-Top-Partie.

Atlético Madrid empfängt am kommenden Sonntag den FC Barcelona in der spanischen Liga. Vor diesem Top-Auftritt zollte Atlético-Trainer Diego Simeone dem Gegner höchsten Respekt. Er betonte die hohe Qualität der katalanischen Mannschaft.

Simeone lobt Raphinhas Leistungen

Der argentinische Coach würdigte die Offensive der Gastmannschaft. Stürmer Raphinha traf bereits 19-mal in dieser Saison. Rechtsaußen Lamine Yamal erzielte bisher 13 Treffer. Simeone nannte Raphinha einen außergewöhnlichen Fußballer. Der Spieler sei fleißig und schnell. Er sei torgefährlich und bringe viele Vorlagen. Simeone hob die starke Leistung der vergangenen Saison hervor. Jetzt brilliere der Offensivakteur auf einer anderen Position. Diese Flexibilität eröffne der Mannschaft viele Möglichkeiten.

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Historische Bilanz gegen Katalanisch

Simeone kennt die Dominanz von Barcelona aus eigener Erfahrung. Insgesamt 46 Mal trat er bereits gegen die Katalanen an. Die Statistik fällt für ihn ernüchternd aus. Atlético gewann acht Spiele. Zwölf Spiele endeten unentschieden. 26 Partien verlor man. Simeone will diese Bilanz am Sonntag ändern. Er will die Tabelle überholen und an die Spitze kommen. Barcelona führt zwei Punkte vor den Madrilenen.

Strategien für das schwierige Duell

Das Spiel wird nach Einschätzung von Simeone hart und schwierig. Er vertraut auf die eigene Defensive. Atlético muss die Offensive von Barça stoppen. Simeone will den Gegner dort schädigen, wo es möglich ist. Er erwartet viel Kampf von Atlético. Man wird versuchen, das Spiel nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Der Trainer zeigt sich bestimmt.

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Reaktionen der Akteure auf den Kontrahenten

Simeone betonte die starke Talentdichte in Barcelona. Die Qualität reiche vom Mittelfeld bis in den Sturm. Er habe keinen Zweifel an der Überlegenheit. Atlético darf sich nicht ergeben. Die Mannschaft kämpft bis zur letzten Sekunde. Simeone nennt das Duell eine Herausforderung. Man muss sie annehmen. Die Vorbereitung läuft voll durch.

Ausblick und Tabellenkonsequenzen

Ein Sieg würde Atlético auf Platz eins schieben. Die Punktegleichheit wäre erreicht. Barcelona müsste verlieren. Das Spiel ist am Sonntag entscheidend. Simeone bleibt fokussiert. Die Fans in Madrid hoffen auf einen Erfolg. Die Katalanen wollen die Führung verteidigen. Es wird einpackendes Duell.