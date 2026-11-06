Simon Ammann verpasst Weltcup-Start: Schweizer Verband nominiert andere Springer

Simon Ammann wurde aus dem Schweizer Aufgebot für den Weltcup-Start am 20. November gestrichen. Die Entscheidung des Verbandes trifft den vierfachen Olympiasieger hart, doch eine Rückkehr in Engelberg ist noch möglich.

Die skisportliche Schweiz muss auf viermaligen Olympiasieger Simon Ammann (45) für den Beginn der neuen Weltcup -Saison verzichten. Der Schweizer Ski-Verband hat den erfahrenen Springer aus dem vorläufigen Kader für die ersten vier Wettbewerbe gestrichen. Ammann wird daher nicht am 20. November in norwegischen Lillehammer an den Start gehen.

Nominierung entscheidet sich im Training

Die Auswahlentscheidung fiel am Donnerstag durch den Verband. Laut Medienberichten aus der Schweiz standen die Nominierungen für Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Juri Kesseli und Kilian Peier intern bereits fest. Um den verbliebenen letzten Platz innerhalb des Vierer-Teams bewarben sich neben Ammann auch Remo Imhof und Felix Trunz. Letztlich setzte sich Imhof durch und wird nun bei den ersten Springen in Norwegen vertreten.

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Nationaltrainer Bine Norcic begründete die knappe Entscheidung klar und direkt. Im Gespräch mit der Schweizer Zeitung Blick erklärte Norcic, dass ausschließlich die aktuelle Trainingsleistung entscheidend sei. Was in der Vergangenheit passiert sei, interessiere den Trainer für diese spezifische Nominierung nicht. Die Auswahlkriterien richten sich strikt nach der momentanen Form der Athleten.

Pausenplan für den vierfachen Goldmedaillengewinner

Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind für Ammann weitreichend. Da das nominierende Aufgebot für die ersten vier Springe gilt, fällt er bei allen folgenden Wertungsläufen aus. Dazu gehören die Wettkampftermine in Ruka am 28. und 29. November. Ebenfalls ausgesetzt sind die Springe in der polnischen Stadt Wisla vom 4. bis 6. Dezember.

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Auch das erste deutsche Wertungsrennen findet ohne den Schweizer Star statt. Die Wettkämpfe in Titisee-Neustadt sind für den Zeitraum vom 11. bis 13. Dezember geplant. Diese Lücke in der Kalenderstruktur bedeutet für den 45-Jährigen, dass er für mehr als drei Wochen nicht im höchsten Skisprung-Wettbewerb der Welt startet.

Heimstart und historische Bedeutung der Karriere

Ein möglicher Ausweg aus der langen Pause bietet sich erst wieder vor Weihnachten. Das traditionelle Heimspringen findet vom 18. bis 20. Dezember in Engelberg statt. Für diese Veranstaltung vergibt der Schweizer Verband vier zusätzliche Startplätze. Es besteht daher die reale Chance, dass Ammann dort doch noch zum Einsatz kommt und vor heimischem Publikum springt.

Bis zu diesem Event wird sich Simon Ammann wahrscheinlich bei Wettbewerben der Continental Cup engagieren. Dies stellt die zweithöchste internationale Wettkampfklasse im Skispringen dar. Eine Rückkehr auf dieses Niveau dient dazu, die Sprungtechnik für den eventuellen Einsatz in Engelberg zu optimieren.

Die Absenz des Ikonen macht deutlich, welche Lücke im Schweizer Team entsteht. Ammann feierte bereits 1997 seinen ersten Weltcup-Start. Seine sportliche Laufzeit ist geprägt von historischen Erfolgen, die ihn zu einer Legende des Sports machen.

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Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City errang er als erster Schweizer in der Geschichte der Disziplin Gold. Er deklassierte die Konkurrenz sowohl auf der Normalschanze als auch auf der Großschanze. Diese beiden Siege markierten zugleich seine allerersten Erfolge im internationalen Skispringen.

Acht Jahre später krönte er sich in Vancouver erneut zum Doppel-Olympiasieger in den Einzelspringen. Mit dieser Leistung wurde er zum ersten Skispringer, der bei Olympischen Spielen vier Einzel-Goldmedaillen gewann. Diese historische Bestleistung bleibt bis heute unübertroffen und unterstreicht seine herausragende Rolle in der Sportgeschichte.