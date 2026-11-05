Simon Geraedts gewinnt Kindle Storyteller Award 2026

Simon Geraedts erhielt den Kindle Storyteller Award 2026 für sein Buch Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift. Amazon verlieh erstmals einen Sonderpreis an Avel im Münchner Künstlerhaus.

Amazon Deutschland hat am Mittwoch, den 04. November, im Münchner Künstlerhaus den Gewinner des Kindle Storyteller Award 2026 bekanntgegeben. Der renommierte Literaturpreis für herausragende Selbstveröffentlichungen ging in diesem Jahr an den Autor Simon Geraedts für sein Werk "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift". Die feierliche Übergabe fand vor dem Hintergrund statt, dass der Preis bereits zum zwölften Mal vergeben wurde und Tausende Titel über die Plattform Kindle Direct Publishing (KDP) eingereicht worden waren.

Preisverleihung und Gewinnerdetails

Die Zeremonie wurde vom deutschen Literaturexperten Günter Keil moderiert und markierte zugleich die erstmalige Verleihung eines zusätzlichen Sonderpreises. Simon Geraedts erhielt den mit 17.500 Euro Preisgeld dotierten Hauptpreis. Neben dem Geldpreis erhalten alle Finalisten ein Angebot zur Veröffentlichung ihres Buches bei Amazon Publishing. Geraedts äußerte sich nach der Bekanntgabe zutiefst bewegt und dankbar, seine Geschichte mit einer globalen Leserschaft teilen zu können.

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Handlung des preisgekrönten Romans

Der gewinnende Roman spielt auf der Insel Rügen und behandelt einen mysteriösen Mordfall. Kurz vor der Versteigerung eines wertvollen Gemäldes wird ein Kunstgutachter tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt, dass das Opfer vergiftet wurde, und stößt dabei auf zahlreiche Geheimnisse sowie Intrigen innerhalb einer Adelsfamilie. Die Jury lobte das Werk insbesondere für seine Liebe zum Detail, die raffinierte Figurengestaltung und die dichte Atmosphäre des Cosy Crime Genre.

Saskia Louis und die Jurybewertung

Die Auswahl der Finalisten erfolgte durch eine fachkundige Jury unter Einbeziehung von Bestseller-Rankings, Leserresonanz sowie qualitativen Kriterien wie Originalität und Stil. Zur Jury gehörten Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter Kultur und Leben beim Nachrichtenmagazin Focus, die erfolgreiche Selfpublishing-Autorin Saskia Louis, Buch-Influencer Thomas Becker sowie Christine Harrasser von Kindle Direct Publishing (KDP) in Deutschland. Saskia Louis betonte, dass der Roman durch seinen Humor und den Hauch von Inselflair überzeugt habe.

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Erster Sonderpreis für Debütautoren

Als besondere Neuheit verlieh Amazon in diesem Jahr einen Sonderpreis, um gezielt Erst-Autorinnen und -Autoren zu fördern. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis ging an Avel für das Buch "TEUFE: Der Berg vergisst nicht". Diese neue Auszeichnung zielt darauf ab, Debütanten eine größere Bühne zu verschaffen und neue Talente zur Veröffentlichung über KDP zu ermutigen. Perspektivisch soll diese Auszeichnung als eigenständiger Preis etabliert werden, um aufstrebende Stimmen der deutschsprachigen Selfpublishing-Szene stärker ins Rampenlicht zu rücken.

Die Finaltitel der Konkurrenz

Neben dem Gewinner waren drei weitere Werke in der Shortlist 2026 vertreten, die die erzählerische Vielfalt des Genres demonstrierten. Franziska Erhard präsentierte mit "Sonnig mit Aussicht auf Gegenwind" eine romantische Sommerkomödie, in der die Protagonistin Ina nach einer missglückten Urlaubsbuchung im Süden auf neue Freundschaften und Liebe trifft. Ella Wünsche hingegen erzählte in "Die Widmung des Buchhändlers" eine bewegende Familiengeschichte über verbotene Liebe und jahrelang gehütete Geheimnisse, die bis nach Südfrankreich führt.

Die dritte Finalistin, Simon Geraedts, verband in seinem Roman Spannung mit Humor und entführte die Leserschaft in einen ungewöhnlichen Kriminalfall. Die Kombination aus mysteriösem Tod, einem verschollen geglaubten Gemälde und adeligen Intrigen zeigte die kreative Bandbreite des deutschsprachigen Selfpublishings. Die Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Amazon, etablierte und neue Autoren auf der Plattform erfolgreich zu präsentieren.