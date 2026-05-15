Simon Gronau will 100 Tage lang jeden Tag einen Hyrox absolvieren

Simon Gronau, ein Profisportler und Fitnesstrainer, will 100 Tage lang jeden Tag einen Hyrox absolvieren. Er hat sich bei einem Unfall eine Rippe gebrochen und nutzte die Zeit zum Nachdenken. Er entwickelte ein Konzept: 100 Tage, 100 Hyrox. Für Gronau ist klar, dass das Projekt kein Sprint ist. Er startet bewusst kontrolliert und versucht, sein Ego zurückzustellen. Es geht nicht darum, jeden Tag Bestzeiten zu erzielen, sondern die Serie durchzuhalten. Vor fünf Monaten trainierte er bis zu 13 Einheiten pro Woche. Sein Ziel: den Körper an Dauerbelastung gewöhnen. Das am anspruchsvollsten findet er die Burpees, vor allem über die Distanz. Respekt hat er vor der Summe der Belastung: Hyrox ist sehr unterkörperlastig, und die wiederholte Belastung wird sich über die Zeit bemerkbar machen. Vorab ließ er sich umfassend untersuchen und bekam grünes Licht. Trotzdem betont er: Das ist kein Gesundheitsprojekt, sondern eine extreme Belastung für den Körper. Nach 46 Tagen spricht er von einem Auf und Ab. Verletzungen im Unterschenkel und im Mittelfuß bremsen ihn. Und nach Tag 100? Er ist gespannt, wie sein Körper reagiert.

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Er entwickelte ein Konzept: 100 Tage, 100 Hyrox. Für Gronau ist klar, dass das Projekt kein Sprint ist. Er startet bewusst kontrolliert und versucht, sein Ego zurückzustellen. Es geht nicht darum, jeden Tag Bestzeiten zu erzielen, sondern die Serie durchzuhalten.

Vor fünf Monaten trainierte er bis zu 13 Einheiten pro Woche. Sein Ziel: den Körper an Dauerbelastung gewöhnen. Das am anspruchsvollsten findet er die Burpees, vor allem über die Distanz. Respekt hat er vor der Summe der Belastung: Hyrox ist sehr unterkörperlastig, und die wiederholte Belastung wird sich über die Zeit bemerkbar machen.

Vorab ließ er sich umfassend untersuchen und bekam grünes Licht. Trotzdem betont er: Das ist kein Gesundheitsprojekt, sondern eine extreme Belastung für den Körper. Nach 46 Tagen spricht er von einem Auf und Ab. Verletzungen im Unterschenkel und im Mittelfuß bremsen ihn. Und nach Tag 100? Er ist gespannt, wie sein Körper reagiert





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