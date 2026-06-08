Simon Pytlick wechselt 2027 zu den Füchsen Berlin

Dänen-Star Simon Pytlick wird 2027 von der SG Flensburg/Handewitt zu den Füchsen Berlin wechseln. Eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag macht diesen Wechsel möglich.

Sein Abgang ist seit Dezember letzten Jahres beschlossene Sache, auch sein neuer Verein steht schon fest. Nur der Zeitpunkt seines Wechsels ist noch offen. Bislang zumindest.

Dänen-Star Simon Pytlick (26) wird 2027 von der SG Flensburg/Handewitt zu den Füchsen Berlin wechseln. Eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bis 2030 macht diesen vorzeitigen Wechsel für eine festgeschriebene Ablöse von 750.000 Euro möglich. Die Frage, die noch im Raum steht: Kommt Pytlick sogar schon diesen Sommer in die Hauptstadt? Die Füchse suchen einen Rückraum-Mann, nachdem Pytlicks Weltmeister-Kollege Lasse Andersson (32) wie geplant nach Dänemark zurückkehrt, obwohl seiner neuer Klub HØJ Håndbold in die 2. dänische Liga abgestiegen ist.

Diesem Szenario des Wechsels bereits zur Saison 2026/27 und nicht erst danach, erteilte Flensburgs Sportlicher Leiter Ljubomir Vranjes (52) nun eine Absage. In der Halbzeitpause des Topspiel des Saisonfinals vergangenen Sonntag sagte er am Dyn-Mikro: Wir haben gar nichts gehört von Berlin. Es gibt kein Angebot, das wir akzeptiert haben. Wir haben alles abgesagt, eigentlich ist der Fall zu.

Dass die Verhandlungen aktuell ruhen, bestätigte zuletzt auch Füchse-Trainer Nicolej Krickau (39) gegenüber handball-world: Da sagen wir nichts im Moment. Es gibt keine Entwicklung im Simon-Pytlick-Case im Moment. Nur soviel: Wir wissen, dass unsere Saison am 19. Juli mit unserer Vorbereitung anfängt.

Wir wollen natürlich früher eine Lösung haben. Die sportliche Perspektive wäre für Pytlick in Berlin sicher attraktiver, nachdem die Füchse die SG im Rennen um den Champions-League-Platz ausgestochen hatten. Flensburg, das im Saisonendspurt einbrach (drei Pleiten in den letzten vier Spielen) und somit die Königsklasse noch herschenkte, muss in der kommenden Saison erneut in der European League ran. Von einem vorgezogenen Pytlick-Wechsel will so kurz nach Saisonende aber keiner der Beteiligten etwas wissen.

Doch der Sommer wird lang, die neue Spielzeit startet erst Ende August





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