Simon Rolfes erklärt Defizite: Bayer Leverkusen muss defensive Stabilität finden

Sport-Boss Simon Rolfes von Bayer Leverkusen kritisiert zu viele Gegentore nach drei Spielen. Die Werkself muss defensive Kompaktheit verbessern, um die Champions-League-Qualifikation zu sichern.

Nach neun Gegentoren in drei Spielen stellt sich bei Bayer Leverkusen die Frage nach der defensiven Stabilität. In der Liga unterlag man Hoffenheim mit 0:3, im Pokal verlor man gegen Nürnberg mit 5:2 und im Liga-Duell gegen Stuttgart reichte es nur zu einem 2:4. In allen drei Partien lief die Mannschaft einem Rückstand von mindestens 0:2 hinterher, was bei Fans und Funktionären ernste Zweifel an der aktuellen Form weckt. Sport-Boss Simon Rolfes bekräftigt jedoch, dass die Lage nicht in Panik ausartet, sondern gezielt analysiert und korrigiert werden muss.

Rolfes sieht Bedarf bei Kompaktheit und Geduld

Simon Rolfes räumt ein, dass in der aktuellen Phase zu viele Tore gegen das eigene Team gefallen sind. In der Zeit davor hatte Leverkusen häufig mit sauberem Spiel verteidigt und daraus Siege sowie neue Stabilität gewonnen. Gegen Hoffenheim und den VfB Stuttgart sei dies jedoch nicht gelungen. Rolfes betont, dass der Fußball schnell wechselseitige Veränderungen zulässt, was sowohl positive als auch negative Entwicklungen umfasst. Er versichert, dass die Mannschaft weiterhin gut Fußball spielt, aber an einigen Stellschrauben gedreht werden muss, um die erforderliche Sicherheit wiederherzustellen.

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Der Sport-Boss weist darauf hin, dass Nervosität in dieser Phase fehl am Platz ist, solange die Grundqualität des Teams erhalten bleibt. Er erwartet, dass verletztes Personal zurückkehrt und damit wieder Qualität in die Reihen bringt. Die Teilnahme an der Champions League ist kein selbstverständliches Geschenk, sondern ein Ziel, das über die gesamte Saison hinweg erarbeitet werden muss. Rolfes stellt klar, dass die Werkself zwar nicht abgesetzt ist, aber auch nicht gefährdet, da sie weiterhin fest im Rennen um die europäischen Plätze ist.

Verletzungen belasten Trainer Carles Martínez

Die aktuelle Personaldecke ist durch Ausfälle stark eingeschränkt. Gegen Stuttgart fehlten Trainer Carles Martínez insgesamt sieben Spieler. Zusätzlich musste Nathan Tella kurzfristig aufgrund von Muskelproblemen pausieren, was den Kader weiter schwächte. Es ist möglich, dass einige Rückkehrer bereits vor dem wichtigen Europa-League-Spiel gegen Olympique Marseille am Donnerstag um 21 Uhr wieder zur Verfügung stehen. Dieser Zeitpunkt ist entscheidend, um die Mannschaftsladung aufzufüllen und die notwendige Tiefe für die anspruchsvollen Aufgaben zu gewährleisten.

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Die Abwesenheit dieser Schlüsselspieler zwingt das Team zu mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Martínez steht vor der Aufgabe, mit den verbliebenen Akteuren die bestmögliche Leistung zu erzielen. Die Rückkehr von Verletzten könnte die Struktur der Defense und die Balance im Mittelfeld deutlich verbessern. Bis dahin muss die vorhandene Mannschaft mit den gegebenen Ressourcen die Lücken schließen und ihre Defensive neu organisieren.

Analyse der defensiven Schwächen und Lösungsvorschläge

Rolfes identifiziert einen taktischen Fehler als Hauptursache für die aktuellen Probleme. Die Mannschaft habe manchmal zu schnell versucht, die Chance nach vorne zu suchen, anstatt Geduld an den Tag zu legen. Er fordert eine sorgfältigere Auswahl der richtigen Situationen und eine insgesamt höhere Kompaktheit im Teamverbund. Eine schlechte Verteidigung sei nicht immer das Ergebnis individueller Fehler der Abwehrspieler, sondern oft das Resultat fehlender Vorbereitung auf kompakte Strukturen.

Die Analyse zeigt, dass das Team häufig zu schnell agierte und damit die defensive Ordnung gefährdete. Rolfes verlangt daher mehr Disziplin in der Entscheidungsfindung und eine konsequente Einhaltung der taktischen Vorgaben. Dies beinhaltet, nicht nur im Verteidigungsakt zu stehen, sondern die Formation aktiv zu schützen und zu schließen. Nur durch diese disziplinierte Haltung kann die Werkself ihre früheren Stärken zurückgewinnen.

Ausblick auf die Champions-League-Qualifikation

Trotz der aktuellen Torkrise bleibt das Ziel der Champions-League-Qualifikation erreichbar. Rolfes bestätigt, dass das Team die notwendige Grundstruktur hat, um diese Plätze zu halten. Die vergangenen Spiele zeigen jedoch, dass Konstanz über die gesamte Saison hinweg entscheidend ist. Die kommenden Spiele gegen Marseille und in der Liga werden zeigen, ob die genannten Anpassungen erfolgreich umgesetzt werden können. Die Rückkehr verletzter Spieler wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, um die fehlende Qualität und Tiefe zu kompensieren. Der Weg zur Spitze führt nicht über einen Sieg, sondern über eine durchgehende Leistungssteigerung.