Simon Scherder kehrt nach 13 Monaten Verletzungspause zu Preußen Münster zurück

Preußen-Verteidiger Simon Scherder steht nach dem dritten Kreuzbandriss wieder auf dem Feld. Sein Comeback gegen den BSV Schüren markiert den Start der Rückkehr für den Vereinskern.

Simon Scherder hat nach einer langen und schmerzhaften Verletzungspause von 385 Tagen und 42 ausfallenden Pflichtspielen am Mittwochabend sein Comeback für Preußen Münster gefeiert. Der 32-jährige Innenverteidiger wurde in der 74. Minute des Verbandspokalspiels gegen den BSV Schüren eingewechselt und sorgte für Emotionen bei den mehr als 3000 Zuschauern im Stadion. Nach der langen Pause von 13 Monaten kehrte der langjährige Kadermitglied der Schwarz-Weiß-Grünen endlich wieder auf den Rasen zurück.

Dritter Kreuzbandriss als Auslöser für lange Pause

Der Schock saß tief, als sich Simon Scherder im Oktober 2025 im Training bereits den dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zuzog. Für den Abwehr-Routinier war jedoch schnell klar, dass Aufgabe keine Option ist. Er nahm die schwierige Herausforderung an und gewann den harten Kampf um seine körperliche Genesung. Die Rehabilitationsphase verlief dabei nicht immer planmäßig. Zunächst zeigte das linke Knie eine starke Belastungsreaktion, was den Genesungsprozess verlangsamt hat. Danach warf ihn ein weiterer Faserriss erneut zurück, doch Simon Scherder gab nie auf.

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Thomas Wörle lobt den starken Willen des Spielers

Preußens Chefcoach Thomas Wörle, der vor allem den starken Willen von Simon Scherder lobt, zollt dem Spieler höchsten Respekt für seine Hartnäckigkeit. Wörle, der seit kurzem die Geschicke des Vereins lenkt, freut sich über die Rückkehr einer weiteren Alternative für sein Defensivspiel. Simon Scherder hat sich mit 1,89 Metern und einem Marktwert von 225.000 Euro als unverzichtbarer Bestandteil der Defensive etabliert. Der Trainer hat den Spieler nun wieder im Mannschaftstraining integriert und ihn für den Einsatz gegen den Westfalenligisten nominiert.

Schiedsrichterpfiff und emotionale Reaktion der Fans

Die 74. Minute im Verbandspokalspiel markierte den offiziellen Moment seiner Rückkehr. Simon Scherder wurde für Niko Koulis, der 27 Jahre alt ist, eingewechselt. Die Lautstärke der Fans, die über 3000 Personen umfasste, feierte den beliebten Innenverteidiger stürmisch. Simon Scherder selbst bezeichnete diesen Moment später mit glänzenden Augen als genau den Punkt, an dem man spürt, dass sich die ganze Schinderei der letzten 13 Monate gelohnt hat. Die Zeiten als bloßer Zuschauer auf der Tribüne sind für ihn endgültig vorbei.

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Realistische Ziele für die Rückrunde und Vertragslaufzeit

Trotz des erfolgreichen Comebacks ist Simon Scherder ehrlich genug zuzugeben, dass es für volle 90 Minuten Spielzeit noch nicht reicht. Sein klares Ziel lautet, spätestens ab Januar wieder bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit anzukommen. Bis dahin hofft er auf weitere kurze Auftritte, um sich schrittweise zurückzuarbeiten. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bis 2027 läuft, hat die Schlussviertelstunde gegen den BSV Schüren jedoch richtig genossen. Er beschreibt das Gefühl, endlich wieder mit seinen Jungs auf dem Platz zu stehen, als echtes Glücksgefühl.

Historische Treue zum Verein und Ausblick auf die Zukunft

Simon Scherder wird nicht nur wegen seiner Leistung von den Preußen-Fans gefeiert, sondern auch aufgrund seiner extremen Vereinstreue. Seit 14 Jahren gehört er durchgehend zum Profi-Kader der Schwarz-Weiß-Grünen und ist damit der vereinstreueste Spieler der dritten Liga. Bisher hat der gebürtige Hörsteler 316 Pflichtpartien für den Verein bestritten. Er kündigt zuversichtlich an, noch einige Jahre aktiv bleiben zu wollen. Sollte er fit bleiben, spricht er sich sogar für eine Laufbahn bis zu seinem 47. Lebensjahr aus.