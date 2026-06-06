Simon Skarlatidis kehrt zum FC Erzgebirge Aue zurück

Der FC Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Simon Skarlatidis. Der 34-jährige Offensivspieler, bereits beim Aufstieg 2016 dabei, soll als Routinier beim Aufbau eines neuen Teams in der Regionalliga Nordost helfen und gilt als idealer Führungsspieler.

Der Fußball verein FC Erzgebirge Aue hat den Offensivspieler Simon Skarlatidis zurückgeholt. Der 34-jährige Deutsch-Grieche, der bereits von 2014 bis 2016 bei Aue aktiv war und maßgeblich am Aufstieg in die 2.

Bundesliga beteiligt war, gilt bei den Lila-Weißen als legendäre Figur und "verlorener Sohn". Nach seiner Station bei der SpVgg Unterhaching wechselt er nun zum FCE, um in der Regionalliga Nordost eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer neuen Mannschaft zu übernehmen. Skarlatidis bringt umfangreiche Erfahrung mit, darunter 239 Drittliga-Einsätze, und überzeugt durch seine fußballerischen Qualitäten ebenso wie durch seine Persönlichkeit.

DerSportdirektor Steffen Ziffert betont, dass Skarlatidis sofort zusagte, als der Verein den Kontakt suchte, und hebt hervor, wie wertvoll seine Präsenz für das Team ist. Skarlatidis selbst äußert sich emotional über seine Rückkehr, spricht von einem sich schließenden Kreis und beschreibt seine damalige Zeit in Aue als "mega geile" Erfahrung mit einer jungen, wilden Truppe. Nun will er als Routinier vorangehen und zum Erfolg der neuen Mannschaft beitragen.

In der vergangenen Saison in der Regionalliga Bayern erzielte er in 32 Spielen 14 Tore und gab 13 Vorlagen, was seine Klasse unterstreicht. Die Fans dürfen sich auf einen Führungsspieler freuen, der sowohl auf als auch neben dem Platz eine prägende Rolle einnehmen wird





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