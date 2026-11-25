Die Sängerin Simona Loprete offenbart den extremen Post-Trennungs-Terror durch ihren Ex-Mann, der ihre Karriere zerstörte und die Kinder als Geiseln nutzte.

Die 30-jährige italienische Sängerin Simona Loprete hat ihr langes Schweigen gebrochen und die extreme Härte eines siebenjährigen Gewaltzyklus beschrieben, der in der Trennung nur eskalierte. Die Musikerin offenbart, dass der Abschluss der Ehe für sie keine Befreiung, sondern der Beginn eines lebensbedrohlichen Terrors war, bei dem ihr Ex-Mann digitale, psychische und physische Mittel einsetzte, um sie zu kontrollieren. Loprete leidet bis heute unter den Spuren dieser Gewalt, die sich über körperliche Misshandlung, sexuelle Gewalt, finanzielle Nöte und materielle Zerstörung erstreckte. Ihr öffentliches Bekenntnis dient dem Schutz ihrer beiden Töchter und dem Bewusstseinswandel gegenüber Frauen, die oft naive Ratschläge wie die Aufforderung zur einfachen Trennung erhalten.

Digitaler Zwang und öffentliche Verleumdung nach der Trennung

Simona Loprete beschreibt detailliert, wie ihr Ex-Mann nach der Trennung den Zugriff auf ihr privates Smartphone erlangte und dieses als Waffe nutzte. Der Täter holte private Chats mit Freundinnen hervor, in denen Loprete ihre Notlage und die erlittene Gewalt offenlegt hatte. Anstatt diese Informationen zu schützen, verbreitete der Mann zusammenhangslose Screenshots dieser intimen Gespräche an Dritte, unter anderem an Nachbarn und Bekannte. Dabei diffamierte er seine Ex-Frau massiver Weise und bezeichnete sie öffentlich als Schlampe, um ihr soziales Ansehen systematisch zu zerstören. Er kontaktierte zudem ihre Managerin und den Chef der damaligen Plattenfirma, um professionelle Beziehungen zu belasten. Parallel dazu verschickte er täglich E-Mails, insbesondere vor Weihnachten oder während wichtiger beruflicher Phasen, und versuchte, Lopretes Selbstwertgefühl durch Kommentare wie "Niemand kommt zu deinen Auftritten" und "Deine Musik ist scheiße" gezielt zu untergraben.

Also read Piers Morgan kritisiert Robert Pattinson als neuen Bond

Kinder als Geiseln und falsche Vorwürfe im Sorgerechtsstreit

Eines der schwerwiegendsten Elemente des Terrors richtete sich gegen Lopretes Muttersein und das Sorgerecht. Der Ex-Mann reichte Anwaltsschreiben ein, in denen er sie fälschlicherweise als schlechte Mutter darstellte. Er behauptete, die Töchter hätten "komische blaue Flecken" und Loprete schreie sie an, obwohl nichts davon der Wahrheit entspricht. Diese Lügen zielten darauf ab, ihr die Kinder wegzunehmen, was ihre größte Angst war. In einem extremen Fall drehte der Mann ein manipulatives Video, in dem seine Töchter mit Süßigkeiten bestochen wurden, um zu behaupten, Lopretes damaliger Freund würde sie schlagen. Mit diesem Material erpresste er seine Ex-Frau: Sie musste ihm die Kinder zu bestimmten Zeiten aushändigen, sonst würde er das Video zur Polizei und zum Jugendamt bringen, um ihr das Sorgerecht zu entziehen. Loprete erkannte dies als versuchte Nötigung und ging zur Polizei, doch das System schützte sie zunächst nicht wirksam.

Advertisement

Advertisement

Finanzielle Erpressung und Zerstörung des beruflichen Fundaments

Neben der psychologischen Folter setzte der Täter auch auf direkte materielle Zerstörung, um Loprete finanziell abhängig und handlungsunfähig zu halten. Er drang in ihr Tonstudio ein und schlug dieses kurz und klein. Seine Bühnenkleidung wurde zerschnitten und alle beruflichen Utensilien wurden systematisch zerstört. Diese Sabotageakte dienten dazu, ihre Karriere als Sängerin lahmzulegen und sie ökonomisch auszuhungern. Darüber hinaus zahlte der Mann über zwei Jahre hinweg keinen einzigen Euro Unterhalt für die beiden Töchter. Die einzige strafrechtliche Verurfolge, die er je erlebte, betraf einen Fall von Sachbeschädigung während der Trennungsphase. Loprete beschreibt diesen Zustand als ein ständiges Beschossen von allen Seiten, aus dem sie keinen Ausweg sah und sich wie nach einem schweren Autounfall fühlte, bei dem die Adrenalinwirkung erst nachließ, um dann die wunden Spuren der Gewalt zu spüren.

Gesundheitlicher Zusammenbruch und langfristige psychische Folgen

Die kontinuierliche Bedrohung führte 2022 zu einem kompletten gesundheitlichen Kollaps von Simona Loprete. Sie war sechs Wochen lang in einer psychiatrischen Klinik stationiert, da sie mit der Situation nicht mehr umgehen konnte. Der ständige Druck löste bei ihr Panikattacken und suizidale Gedanken aus. Sie führte aus, dass sie oft dachte, erst im Tod würde sie die ersehnte Freiheit von der Kontrolle ihres Ex-Partners erlangen. Besonders schwer wog für sie das Gefühl der Ohnmacht und die ständige Furcht, dass Gerichte den Lügen des Täters glauben könnten. Trotz dieser tiefen Verletzungen fand sie einen Ausweg in der Musik. Sie begann, ihre toxische Ehe und die erleidene Gewalt in ihren Songs aufzuarbeiten. Ihr Lied "Schmaler Grat" ist explizit und thematisiert die Grenzerfahrungen in der Beziehung. Der Erfolg dieses Songs liegt nicht nur in der Musik, sondern in der Solidarität: Viele Frauen im Publikum sangen mit, was Loprete zeigte, dass sie mit ihrer Geschichte nicht allein ist und dass das Schweigen gebrochen werden muss.