Simone Ballack: Das Leben am Gardasee und die Kraft des Neubeginns

Simone Ballack teilt ihre bewegte Lebensgeschichte. Vom harten Alltag in Kaiserslautern bis zur Ruhe am Gardasee. Sie findet zu neuer Freiheit und Sinn im Leben.

Simone Ballack hat vor drei Jahren ihr bisheriges Leben in Deutschland hinter sich gelassen und ist nach Italien gezogen. Der Ort ihrer neuen Heimat ist der Gardasee, ein Ort der Ruhe und Neuanfänge. Sie sucht nicht den Ruhm des Sports, sondern die Stille des Alltags. In einer Zeit voller Veränderungen hat sie sich für einen Ort entschieden, der fernab von Medienrummel liegt.

Am Ende eines langen Tages sagt sie einen Satz, der ihre Philosophie zusammenfasst. Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortet sie: Ich mache es mir glücklich. Diese fünf Worte beschreiben eine Frau, die gelernt hat, das eigene Glück in die Hand zu nehmen. Fünf Jahrzehnte sind vergangen, seit sie die Welt betrat. Ihr Weg war steinig, doch sie gab niemals auf. Sie liebt das Leben in vollen Zügen und plant, weiterzumachen.

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Harter Start in Kaiserslautern

Simone Lambe wuchs in Kaiserslautern auf, wo die Kindheit alles andere als leicht war. Ihre Mutter war erst siebzehn Jahre alt, als sie geboren wurde. Die Eltern heirateten nur, weil ein Kind erwartet wurde. Simone erinnert sich an keine glücklichen Tage zwischen den Eltern. Als sie sieben Jahre alt war, schieden die Eltern. Für Simone war das keine Katastrophe, sondern eine enorme Erleichterung. Sie fand Trost bei ihrer Großmutter mütterlicherseits.

Bei der Großmutter fand Simone Wärme, Essen und Geborgenheit. Sie nähte, strickte und kochte, während das kleine Mädchen malte und bastelte. Diese Erinnerungen prägten Simone bis heute. Sie liebte es, Menschen um sich zu haben und zu bewirten. Dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Fürsorge begleitet sie seit Jahrzehnten. Es war der erste Anker in einem Leben, das von vielen Wendepunkten geprägt war.

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Mit fünfzehn Jahren zog sie aus dem Elternhaus aus. Das Verhältnis zur Mutter war schwierig, und Simone wollte nur noch weg. Sie kam zunächst bei Freunden unter und musste ihr Leben selbst organisieren. Für eine eigene Wohnung brauchte sie Einkommen. Ihre Ausbildung in einer Apotheke begann, doch der Beruf erfüllte sie nicht. Panikattacken und depressive Phasen machten ihr das Leben schwer. Trotzdem schloss sie die Ausbildung ab, aus Pflichtgefühl.

Die Begegnung mit Michael Ballack

Neben der Apothekenarbeit jobbte Simone in der Gastronomie. Dort spürte sie, dass dies ihr wahres Ding war. Im berühmten Café am Markt in Kaiserslautern begegnete sie Michael Ballack. Eigentlich hatte sie sich geschworen, keine Fußballer kennenzulernen. Viele Freundinnen hatten wegen Spielern geweint. Doch Michael war hartnäckig und blieb dran, ohne aufdringlich zu wirken. Nach fast einem halben Jahr sagte sie ja zu einem Ausgehen.

Die beiden verliebten sich schnell. Sie zogen zusammen und wurden Eltern. Louis kam zur Welt, als Simone gerade einmal fünfundzwanzig war. Es folgten Emilio und Jordi. Simone gab sich völlig der Rolle als Mutter hin. Sie wollte ihren Söhnen die Nähe und Geborgenheit geben, die sie selbst vermisst hatte. Sie war eine totale Kuschelmama. Doch das Leben hatte andere Pläne. Die Ehe mit Michael Ballack endete. Sie heirateten im Juli zweitausendacht und ließen sich im Oktober zweitausendzwölf scheiden.

Tragischer Verlust und neuer Lebensmittelpunkt

Der schwerste Schlag traf die Familie vor fünf Jahren. Ihr Sohn Emilio starb mit nur achtzehn Jahren bei einem Unfall in Portugal. Der Verlust traf Simone unermesslich. Sie musste lernen, mit der Trauer zu leben und weiterzumachen. Aufgeben war und ist keine Option für sie. Im Gespräch sagt sie, dass Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann. Aber man kann selbst entscheiden, wie man damit umgeht. Wenn nicht bei ihr, dann wo sonst?

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Nach dem Schmerz und der Trennung fand sie zu einer neuen Partnerschaft. Sie zog an den Gardasee, um dort ein neues Kapitel aufzuschlagen. Hier lebt sie mit Gabriele Terzi zusammen, der sechsfünf Jahre alt ist. Er ist Inhaber eines Hotels, in dem sie nun mit anpackt. Sie hilft bei der Renovierung, modernisiert die Räumlichkeiten und kümmert sich um Abläufe. Technik und Organisation liegen ihr.

Freiheit und Sinn im neuen Leben

Simone Ballack möchte sich im Hotel ihres Partners nicht fest anstellen lassen. Sie betont, dass sie frei sein will. Freiheit ist für sie etwas Kostbares. Sie baut um, modernisiert und sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Das praktische Arbeiten gibt ihr Struktur und erfüllt sie. Sie hat geliebt, verloren, getrauert und neu angefangen. Jeder Schritt war Teil ihres Lernprozesses.

Ihre Haltung zum Leben ist klar und unerschüttert. Man kann nichts dafür, wo man hingeboren wird. Doch man muss aus allem das Beste machen. Dafür ist man selbst verantwortlich und sonst niemand. Diese Stärke zeigt sich täglich an ihrem neuen Lebensmittelpunkt in Italien. Sie hat gelernt, ihr Glück aktiv zu gestalten. Simone Ballack beweist, dass man nach tiefen Einbrüchen wieder aufstehen kann. Ihr Beispiel ist ein Zeugnis von Resilienz und dem Willen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen.