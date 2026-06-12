Simone Ballack kehrt nach fünfjähriger Trauer nach Portugal zurück

Fünf Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Emilio bei einem Quad-Unfall reist Simone Ballack allein nach Portugal, um ihren Frieden zu finden. In Instagram teilt sie emotionale Einblicke.

Fünf Jahre nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Emilio ist Simone Ballack (50) an den Ort des Unglücks zurückgekehrt. Der Unfall ereignete sich im Sommer 2021 auf dem Familienanwesen auf der Halbinsel Troia in Portugal , als Emilio mit einem Quad verunglückte.

Der 18-Jährige starb noch in der Nacht, als das Quad rückwärts einen Abhang hinunterstürzte und ihn unter sich begrub. Simone Ballack war zum Zeitpunkt des Unglücks in Deutschland, spürte aber laut eigenen Aussagen sofort, dass etwas Schreckliches passiert war. In einer Instagram-Story teilte sie nun ihre Rückkehr nach Portugal mit emotionalen Worten: Versuche meinen Frieden mit diesem wunderschönen, aber für mich so schicksalsträchtigen Land zu machen.

Sie erklärte, dass sie die Reise bewusst allein antrat, um sich mit dem Land und ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen: 3 Tage nur Portugal und ich ... Wir müssen uns nach fünf Jahren aussprechen. Den Beitrag versah sie mit dem Hashtag #healing, was auf Deutsch Heilung bedeutet. Die Bilder zeigen sie am Strand mit einem verhaltenen Lächeln, in Gedanken versunken.

Die Reise ist Teil ihres persönlichen Trauerprozesses, den sie auch öffentlich immer wieder thematisiert hat. Simone Ballack hatte den Verlust ihres Sohnes bereits Anfang 2026 in der RTL-Show Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! (Dschungelcamp) thematisiert. Dort erzählte sie unter Tränen, wie sie in der Unglücksnacht kein Auge zugemacht hatte, obwohl sie in Deutschland war.

Ich wusste es, sagte sie. Emilio hatte noch eine Freundin nach Hause bringen wollen, als das Quad sich rückwärts bewegte und er die Kontrolle verlor. Die Familie zog sich nach dem Unfall stark zurück, doch Simone Ballack bemüht sich seit Jahren, den Schmerz zu verarbeiten. In sozialen Netzwerken erinnert sie regelmäßig an Emilio, so auch im September 2025 zu seinem 23.

Geburtstag, als sie ein Video mit Erinnerungen unter dem englischen Text Alles Gute zum 23. Geburtstag im Himmel, Emilio. Vermisse dich so sehr. veröffentlichte. Ihr Ex-Mann Michael Ballack (49) sprach vor wenigen Monaten in der Sky-Dokumentation Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack über den Verlust und sagte mit belegter Stimme: Das kann man sich nicht vorstellen.

Kann man auch nicht in Worten beschreiben. Er bezeichnete den Umgang mit der Tragödie als Verdrängungsprozess, da es ihn zu sehr emotionalisiere, wenn er über seinen Sohn spreche. Die Halbinsel Troia ist für die Familie Ballack nicht nur ein Ort des Schicksals, sondern auch von glücklichen Erinnerungen. Simone Ballack hatte dort mit ihren Söhnen Louis (heute 24), Jordi (heute 21) und Emilio einige schöne Momente verbracht, bevor der Unfall alles veränderte.

Fotos aus dem Jahr 2020 zeigen sie bei ihrer Hochzeit mit ihrem damaligen Ehemann Andreas Mecky, im Kreise ihrer drei Söhne. Die Rückkehr nach Portugal soll nun helfen, die Vergangenheit zu bewältigen. Simone Ballack hat immer wieder betont, wie wichtig ihr der Heilungsprozess ist. Mit der Reise sucht sie nicht nur den Frieden mit dem Land, sondern auch mit sich selbst.

Die Tage in Portugal verbringt sie allein, reflektiert und versucht, die schwere Last der Trauer Stück für Stück abzulegen. Fans und Follower begleiten sie auf diesem Weg, indem sie ihr in den sozialen Medien Mut zusprechen. Der Hashtag #healing steht symbolisch für die langsame Wiederannäherung an das Leben nach einem unvorstellbaren Schicksalsschlag





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